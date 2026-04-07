Arquidiocese de Fortaleza alerta para golpe em nome de Dom Gregório Paixão

A Arquidiocese de Fortaleza emitiu um alerta, nesta terça-feira (7), sobre um golpe que vem sendo aplicado em nome do Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.

Segundo a instituição, criminosos estão entrando em contato com fiéis por telefone e aplicativos de mensagem solicitando dinheiro para supostas atividades pastorais, como o pagamento de ônibus para voluntários e outras ações da Igreja.

A Arquidiocese esclarece que se trata de uma fraude e reforça que Dom Gregório Paixão não realiza pedidos de dinheiro por telefone, mensagens ou contatos pessoais dessa natureza.

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Canais oficiais

A instituição orienta aos fieis que, ao receber qualquer solicitação suspeita em nome do arcebispo ou de organismos da Igreja, busquem confirmar a veracidade das informações pelos canais oficiais da Arquidiocese.

"Casos desse tipo podem ser denunciados às autoridades competentes. A Arquidiocese também pede que a informação seja compartilhada, a fim de evitar que mais pessoas sejam vítimas do golpe", diz a instituição.