Arquidiocese de Fortaleza alerta para golpe em nome de Dom Gregório Paixão
Criminosos estariam entrando em contato por telefone solicitando dinheiro para supostas atividades pastorais.
A Arquidiocese de Fortaleza emitiu um alerta, nesta terça-feira (7), sobre um golpe que vem sendo aplicado em nome do Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.
Segundo a instituição, criminosos estão entrando em contato com fiéis por telefone e aplicativos de mensagem solicitando dinheiro para supostas atividades pastorais, como o pagamento de ônibus para voluntários e outras ações da Igreja.
A Arquidiocese esclarece que se trata de uma fraude e reforça que Dom Gregório Paixão não realiza pedidos de dinheiro por telefone, mensagens ou contatos pessoais dessa natureza.
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Canais oficiais
A instituição orienta aos fieis que, ao receber qualquer solicitação suspeita em nome do arcebispo ou de organismos da Igreja, busquem confirmar a veracidade das informações pelos canais oficiais da Arquidiocese.
"Casos desse tipo podem ser denunciados às autoridades competentes. A Arquidiocese também pede que a informação seja compartilhada, a fim de evitar que mais pessoas sejam vítimas do golpe", diz a instituição.