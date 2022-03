Após seis dias desaparecidos, pescadores são encontrados próximos ao litoral de Fortaleza

Uma dupla de pescadores desaparecidos desde a última quinta-feira (24) foi encontrada no mar, nesta terça-feira (29), seis dias depois e mais de 60 km distante do ponto de saída. Os homens saíram da Praia da Caponga, em Cascavel, e foram achados próximos ao litoral de Fortaleza.

Conforme familiares, eles deveriam ter retornado da pescaria no sábado (26). No entanto, os parentes só avisaram à Marinha do Brasil (MB) na noite dessa segunda-feira (28).

A embarcação chamada "Danaina" foi encontrada às 15h desta terça pela Lancha "Flexeiras", da Praticagem da Marinha de Fortaleza. Eles estavam a 1,3 milha do Porto do Mucuripe.

Os homens, aparentemente sem ferimentos, foram resgatados do bar naufragado. Eles estão no aguardo de familiares para retornar a Cascavel.

A identificação de um deles, Raimundo Nonato, foi dada ao Sistema Verdes Mares por Graça Gomes Santos, 37 anos. Ela é sobrinha do pescador. A mulher não soube confirmar o nome completo do segundo resgatado, mas informou que ele é conhecido na cidade como Francisco Doquinha.