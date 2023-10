Aplicativo permite estacionar grátis em vagas da Zona Azul de Fortaleza; saiba como

Motoristas que precisam utilizar a Zona Azul em Fortaleza para estacionar podem usufruir das vagas de forma gratuita por meio de um novo aplicativo: o Ganhe Azul. A ferramenta é credenciada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Hoje, 7 apps são autorizados a vender o Cartão Azul Digital (CAD), que permite a permanência do automóvel nas vagas rotativas. O preço atual cobrado na capital cearense é de R$ 2,60.

Com o Ganhe Azul, porém, o condutor pode obter o CAD de forma gratuita.

A gratuidade pode ser utilizada diversas vezes por dia, em vagas distintas, com CADs de 1, 2 ou até 5 horas de permanência.

Utilizar vagas de Zona Azul sem cartão ou com tempo expirado é considerado infração grave. A penalidade são 5 pontos na CNH e multa no valor de R$195,23. Motocicletas e caminhões não podem usufruir do estacionamento público.

De acordo com a AMC, 9,6 milhões de cartões para uso das vagas já foram emitidos desde o início da Zona Azul Digital. Os recursos são 100% utilizados como investimento na malha cicloviária da cidade, segundo garante a gestão municipal.

Como estacionar grátis na Zona Azul

Cláudio Saboia, gerente de expansão da STB Soluções Tecnológicas, empresa que desenvolveu o aplicativo Ganhe Azul, frisa a importância de poder estacionar gratuitamente, “mas de forma regular, cumprindo a legislação”.

Para utilizar a Zona Azul gratuitamente com o Ganhe Azul o motorista deve:

Baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS;

Cadastrar-se, inserindo dados pessoais e um número de cartão de crédito;

Assistir a um vídeo de anúncio ou responder a uma pesquisa/enquete para ganhar um voucher ;

ou responder a uma pesquisa/enquete para ganhar um ; Aplicar o voucher para obter o Cartão Azul Digital gratuitamente.

De acordo com a administradora do app, os vídeos publicitários são curtos, de 6 a 8 segundos, e as pesquisas/enquetes também são rápidas. Dessa forma, a monetização da ferramenta (ou seja, o lucro da empresa) é oriunda dos anunciantes.