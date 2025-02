Antigo 'Acquario Ceará' não será demolido para obras do Campus Iracema da UFC, diz reitor

O processo de licitação para as obras do novo Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi concluído, e as intervenções devem começar em até seis meses, conforme divulgou a instituição nesta quarta-feira (5). A unidade ficará no prédio do antigo "Acquario Ceará", doado pelo Governo do Ceará à UFC, e que não precisará ser demolido, passando somente por reestruturação, de acordo com o reitor Custódio Almeida.

O valor total da obra é de R$ 113.931.652,57, e a licitação foi vencida na última segunda-feira (3) pelo Consórcio Labomar 2025, liderado pela construtora Porto LTDA.

Segundo a UFC, o ministro da Educação, Camilo Santana, deve assinar ordem de serviço do início dias obras nas próximas semanas.

A empresa terá 900 dias para executar todos os serviços do novo campus: 180 dias para elaborar o projeto e 720 para a execução dos serviços no canteiro de obras. De acordo com essa projeção, o campus deve ficar pronto até o começo de 2028.

Quem conhece o espaço sabe que foram construídos grandes vãos, toda a parte do detalhamento ficou para ainda ser construído. Quando os arquitetos apresentaram o projeto final, eles disseram: 'reitor, parece até que isso foi feito para receber o Labomar e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais'. Não vai precisar demolir nada, absolutamente nada Custódio Almeida Reitor da UFC

Legenda: Antigo Acquario vai abrigar o Campus Iracema da UFC, que terá o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) Foto: Superintendência de Infraestrutura da UFC

O Acquario foi doado pelo Governo do Ceará à UFC em maio de 2024. As obras foram paralisadas em 2017, e a estrutura inacabada foi idealizada no primeiro mandato do ex-governador Cid Gomes, ainda em 2009.

Veja também Ceará ⁠Atrasado há 5 anos, documento base do Plano Diretor de Fortaleza passará por nova revisão sem data para virar lei Ceará Ceará registra 10 açudes sangrando em 8 cidades; veja locais

Recursos garantidos via PAC

De acordo com a UFC, os R$ 113,9 milhões para a obra estão garantidos pelo governo federal por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O reitor Custódio Almeida explicou que o valor destacado não vai comprometer o orçamento das atividades regulares da UFC: "O PAC não está trabalhando com reformas ou com custeio das atividades que já existem. Ele está trabalhando com novas edificações e novos projetos".

O Campus Iracema receberá o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que atualmente mantém os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, e novo Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

Campus Iracema

O Campus Iracema foi anunciado pela UFC em dezembro de 2023, e receberá o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que atualmente funciona na avenida Abolição e mantém os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais.

No novo campus, funcionará ainda o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), que promoverá exibições virtuais e interativas sobre ecossistemas do Ceará, além de contar com uma sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos.

O CTCN deve ter exposições de fósseis de acervos da UFC, apresentações de descobertas arqueológicas e astronomia e salas de realidade estendida.