A última ação em vida de Cícero Cristino Batista Lins, de 22 anos, foi abraçar o amigo Jaderson Ruan Barbosa, 20, quando o ônibus escolar onde eles estavam viajando caiu numa ribanceira, entre as cidades de Aurora e Santana do Cariri. Cristino foi um dos três mortos na tragédia.

Jaderson e Cristino se consideravam “irmãos”. Nos mais de 11 anos de amizade, foram "criados juntos” dentro de casa e sempre jogavam futebol juntos, como conta Jaderson em conversa com o Diário do Nordeste.

De tão próximos, os dois também entraram na mesma época na seleção do município de Aurora: Cristino como zagueiro, Jaderson como lateral.

Legenda: Na tarde do último sábado (23), a equipe seguia para uma competição em Santana do Cariri quando ocorreu o acidente Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde do último sábado (23), a equipe seguia para uma competição em Santana do Cariri. Porém, no caminho, o ônibus escolar que levava jogadores saiu da rodovia CE-060 e caiu numa ribanceira na Serra de Caririaçu.

“Nossa última conversa foi dentro daquele micro-ônibus. A gente tava sentado do lado um do outro, e quando o ônibus começou a virar, ele me abraçou”, conta Janderson.

Para Jaderson, Cristino claramente “tentou proteger” o amigo, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. “Aquele abraço forte até agora não tiro da minha cabeça”, conta o lateral.

Jaderson machucou a boca e sofreu uma pancada na cabeça, mas diz que os exames não constataram gravidade e ele se recupera em casa.

Legenda: Os dois jogadores eram amigos há mais de 11 anos. Foto: Reprodução/Redes sociais

Além de Cristino, faleceram José Valdemir Dias Brasileiro, 43 anos, e Juscélio Justino de Oliveira, 38 anos. Os três homens serão sepultados neste domingo.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), outras 13 pessoas ficaram feridas. Oito foram socorridos pelo Samu 192 Ceará, um pela aeronave da Ciopaer e quatro por ambulâncias municipais.

Sonhos interrompidos

Entre as tantas conversas, Cristino confessava a Jaderson que queria abrir o próprio negócio ou passar num concurso público. Agora, ficam as memórias de tantos jogos e momentos de alegria vividos com o amigo.

“Eu amo tudo dele. Só tenho a agradecer por tudo que ele fez comigo. Sempre me protegeu, sempre me deu conselho”, diz Jaderson sobre o "irmão".

Neste domingo (24), a Secretaria de Juventude e Esporte de Aurora (Sejuves) anunciou que todas as atividades esportivas na sede e distritos do município estão suspensas por 15 dias. “Enlutados e entristecidos a Sejuves lamenta o trágico ocorrido com a Seleção Aurorense de Futebol”, declarou.