Amor de duas irmãs pelo futebol é tema do 3º episódio da série Arena da Vida

Exibido na edição de hoje (30) do Jogada 1º Tempo, o 3º episódio da série Arena da Vida trouxe a história de duas irmãs. Giovana e Giordânia da Silva, juntas, partilham o amor pelo futebol, que vem de família, pois tanto a avó como a mãe jogaram no bairro no passado.

Moradoras do bairro Barroso e frequentadoras da Areninha São Bernardo, em Messejana, a dupla treina diariamente no equipamento, junto a um time formado em maioria por garotos. Mesmo com a diferença de gênero, jogam de igual para igual com os colegas.

Giovana, inclusive, atua como zagueira, a mesma posição que a mãe jogava na juventude. O sonho das irmãs é conseguir uma posição em um time profissional e trilhar um caminho dedicado ao esporte.

Arena da Vida

Com foco em mostrar histórias de frequentadores das Areninhas Esportivas de Fortaleza, a série Arena da Vida apresenta os relatos dentro da programação do Jogada 1º Tempo. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta-feira.

O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

