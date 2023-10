Alunos formados durante a pandemia comemoram colação de grau simbólica na UFC: 'faltava o rito'

Mais de mil alunos formados pela Universidade Federal do Ceará (UFC) participaram da colação de grau da instituição na noite desta quarta-feira (4). A solenidade especial reuniu cerca de 55 concludentes e 1.138 egressos, estudantes que estão colando grau de forma simbólica, pois se formaram durante a pandemia.

O reitor da universidade, Custódio Almeida, comemorou a volta dos alunos já formados para a UFC e destacou a importância do rito como uma concretização da formatura. "Estamos aqui para resgatar uma dívida acadêmica e simbólica. Faltava o rito, o símbolo, a festa. Vocês quiseram voltar a esta casa para celebrar a conclusão de seus cursos de graduação e a UFC tem muito orgulho de vocês. O que está acontecendo aqui não é trivial, pelo contrário, é muito especial, é extraordinário, no sentido literal, é inédito", destacou o reitor.

Segundo Custódio, a festa é um desejo profundo de completude, de universidade e de universalidade. "O jurídico não substitui o simbólico. Vocês vieram aqui hoje completar o sentido, fechar um ciclo deixado em aberto", completou, parabenizando os formados.

Alunos celebram colação após dificuldades na pandemia

Para Bernardo Mendes, de 31 anos, formado em Teatro no período de 2022.2, fazer a colação online foi importante por possibilitar esse processo durante a pandemia, em um momento de fragilidade, mas que estar com a família hoje na universidade é um ato simbólico.

Legenda: Aluno Bernardo Mendes, formado pela UFC em Teatro Foto: Kid Junior

"Esse momento representa as pessoas que não conseguiram chegar aqui, que se esforçaram muito, para que os filhos pudessem estar aqui. É muito importante pra mim esse ritual, fico muito feliz de estar me formando na UFC, de participar da primeira colação de grau depois da pandemia, é uma celebração de vida também. Conseguir se formar durante esse período foi um grande processo, foi muito difícil continuar, por fragilidades, não só sociais, mas estruturais também. A UFC conseguiu, de alguma forma, dar apoio e acompanhar nesse processo. Hoje é uma data muito feliz", comemorou.

A mãe de Bernardo, Josefa Mendes, também celebrou a conquista do filho, que marcou a conclusão de uma fase difícil, mas gratificante. "Está sendo um momento muito feliz, porque tivemos a pandemia, que atrapalhou o processo, mas que hoje ele está concluindo. Para uma mãe, isso é um passo muito importante na vida de um filho, estou muito feliz", afirmou.

'Eu precisava disso'

Formanda da Publicidade, Lorena Carvalho, de 24 anos, comentou sobre a emoção de rever os amigos que a ajudaram a construir conhecimento dentro da universidade.

"Pra mim foi muito emocionante, porque é realmente como se estivesse faltando algo. Eu acho que o ritual de você vir, e todas as pessoas que passaram por vários momentos com você, e você se formar ali, em conjunto, é diferente. É importante, porque você construiu, em conjunto na faculdade, o seu conhecimento. Você em nenhum momento buscou ele sozinho, você teve várias outras pessoas para buscar aquele conhecimento junto com você. Então, pra mim, o essencial foi eu estar com todas as pessoas que eu passei por esses momentos juntos. Valeu a pena tudo que a gente passou e tudo que a gente viveu até esse momento", celebrou.

Legenda: Lorena Carvalho, 24, e Eduardo Lins, 25, do curso de Publicidade Foto: Kid Junior

Lorena também refletiu sobre a experiência de colar grau de forma remota e a sensação de incompletude, que finalmente conseguiu sessar durante a cerimônia simbólica.

"O online tira toda a experiência de você estar naquele momento, toda a emoção. E até o TCC, a gente também apresentou online, então, não teve aquela emoção de estar ao vivo com as pessoas, de ter todo aquele momento especial, foi uma experiência muito individual, sendo que essa experiência tem que ser coletiva. Até o ato de defender, eu acho que o online tirou um frio na barriga muito importante do presencial. Então, eu precisava disso aqui, eu precisava de mais pessoas, de me sentir abraçada", declarou.

Eduardo Lins, de anos 25, também da Publicidade, reforçou a importância da colação presencial para o encerramento do ciclo na faculdade. "Pra mim é um momento muito especial, eu cresci muito junto com todo mundo que está aqui, junto com os meus amigos que se formaram comigo. Esse ciclo agora com todo mundo que fez parte dessa história junto comigo. Está sendo muito incrível esse momento", disse.

Já Anderson Bruno, de 23 anos, formado em Educação Física em 2021.2, relatou as dificuldades que enfrentou para se formar, uma vez que mora em outro município.

Legenda: Aluno Anderson Bruno, 23, formado em educação física Foto: Kid Junior

"Foi bastante difícil pra mim desde o início, eu vinha lá de Horizonte todas as noites. Me deslocar para chegar aqui, estar aqui hoje, já é bem importante. E ter essa colação simbólica foi muito importante pra mim. Como formado e como estudante da UFC, e agora continuando minha carreira", comentou.

Cursos

Nesta noite, estiveram presentes formados das faculdades de Direito (FADIR), Medicina (FAMED), Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE), do Instituto de Cultura e Arte (ICA), Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES), Instituto UFC Virtual, Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), do campus de Sobral e campus de Crateús.

Nesta quinta-feira (5), reúnem-se os estudantes dos Centro de Ciências (CC), Centro de Ciências Agrárias (CCA), Centro de Tecnologia (CT), Campus de Quixadá e Campus de Russas. E, na sexta-feira (6), é a vez dos alunos do Centro de Humanidades (CH), a Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) e Faculdade de Educação (FACED).