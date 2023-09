UFC anuncia colação de grau simbólica para quem se formou durante a pandemia

Os formados pela Universidade Federal do Ceará (UFC) que colaram grau virtualmente durante a pandemia de Covid-19 poderão participar de solenidade simbólica.

A instituição abriu consulta para saber se os formandos do período de 7 de maio de 2020 e 31 de agosto de 2023 gostariam da colação simbólica. Segundo a UFC, 11.275 pessoas assinaram a ata de colação de maneira virtual no período.

Para participar, os interessados devem responder a uma enquete no Sigaa - sistema de gestão da UFC. A universidade busca mensurar a demanda dos interessados.

A resposta à enquete, disponível até segunda-feira (18), será obrigatória para participar da colação. Em caso de esquecimento do login ou senha no Sigaa, os graduados podem solicitar recuperação no sistema. Os egressos devem utilizar beca na solenidade, com opção de levar um padrinho ou madrinha.

Colações presenciais

A Universidade retomará as colações de grau presenciais após mais de três anos de suspensão. A primeira cerimônia deve ocorrer em 4 de outubro, às 19h, com pelo menos 100 estudantes que integralizaram a carga horária dos cursos entre agosto e setembro. O local ainda será divulgado.

A colação de grau presencial será obrigatória para os estudantes dos cursos localizados em Fortaleza que se formarem entre esses meses. Já os concludentes de cursos nos campi de Interior poderão participar da cerimônia da Capital ou solicitar a colação virtual.

Segundo o reitor Custódio Almeida, a retomada das colações presenciais é uma realização de sonhos do corpo discente. "Uma cerimônia presencial, com a acolhida de famílias, amigos e comunidade acadêmica, coroa todo o processo formativo, cumprindo a principal missão da Universidade. A colação também cultiva uma memória afetiva e simbólica que é inesquecível e insubstituível", disse.

Com o retorno, as cerimônias referentes ao semestre 2023.2 devem ser incluídas no calendário universitário dos campi de Fortaleza e do Interior. A expectativa é que as cerimônias ocorram a partir de meados de janeiro.