Aluna cearense tem projeto de saúde premiado e vai para feira de ciências nos Emirados Árabes Unidos

Desde que era pequena e andava de bicicleta fantasiada de princesa e segurando uma lupa, a estudante Cellina Landim queria aprender mais sobre o mundo. “Dizia que era uma princesa cientista”, conta. Neste ano, aos 17, a jovem pesquisadora vai para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para apresentar um projeto na Expo-Sciences International (ESI) 2025.

Premiada com a 1ª colocação na categoria saúde da Expo Nacional Milset Brasil 2024, a pesquisa “Síntese, atividade biológica e estudo computacional de um novo metalocomposto como possível promotor da vasodilatação” foi classificada para a exposição global. Voltado para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, o evento será realizado entre 27 de setembro e 3 de outubro de 2025.

Veja também Terra de Sabidos Projeto de 2 alunas de escola pública do CE é premiado na maior feira de ciências do mundo Ceará Cearense que descobriu asteroide em programa da Nasa entra na lista da Forbes Under 30

Atualmente estudante do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Farias Brito, Cellina participa de feiras científicas desde o 6º ano do Ensino Fundamental. Naquela época, ela era aluna do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, instituição pública do Estado, e teve a primeira experiência em uma mostra da escola, quando expôs um trabalho sobre biofertilizantes.

“Eu gostei tanto de apresentar que eu falei que queria continuar, queria apresentar em mais cantos, porque eu realmente tinha adorado aquilo ali”, lembra. E foi em uma dessas feiras que participantes do Laboratório de Farmacologia de Venenos, Toxinas e Lectinas (Lafavet) da Universidade Federal do Ceará (UFC) falaram para ela sobre uma vaga para Iniciação Científica Júnior na unidade.

Desde então, começou a frequentar o laboratório, onde acompanhava experimentos e observava o dia a dia de pesquisadores de mestrado e doutorado. Com a proximidade da inscrição de projetos em feiras científicas, ela passou a ir para a Universidade semanalmente, com apoio da escola para o transporte até a UFC e disponibilidade de professores para tirar dúvidas.

Veja também Ceará Estudantes de escola pública do CE escrevem cartas para 'mandar boas energias' a mulheres hospitalizadas Ceará Escola do CE cria óculos de leitura para pessoas cegas ou com baixa visão e vence prêmio nacional

No laboratório, Cellina explica que já havia estudos sobre o potencial vasodilatador de algumas moléculas para aplicação no tratamento de doenças cardiovasculares — que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são a principal causa de morte no mundo.

O objetivo era encontrar uma alternativa para esses casos que seja menos tóxica e que consiga adentrar a célula de forma mais fácil. “O principal fármaco que a gente tem, o nitroprusiato de sódio, causa muitos problemas, pode causar câncer, é extremamente tóxico, tem cianeto na composição”, explica a estudante.

Em meio à pesquisa, foi sintetizado o composto metálico FOR777G, objeto de estudo de Cellina, com base nas moléculas existentes no laboratório.

“Fizemos vários testes tanto de forma computacional quanto in vitro e todos os resultados foram positivos. Fizemos vários testes para nível de toxicidade da molécula, tivemos um alto nível de vasodilatação e uma facilidade de adentrar a célula, de forma muito mais rápida e fácil que alguns outros fármacos. Significa, basicamente, que a molécula pode ser usada tanto para uso diário e contínuo no tratamento quanto para casos emergências, como infarto e taquicardia”, explica Cellina.

Durante a investigação, uma ferramenta computacional foi aplicada para simular a interação entre moléculas e proteínas-alvo. A jovem destaca que isso possibilitou a redução do número de animais normalmente utilizados para o protocolo.

O trabalho contou com orientação da professora Roberta Jeane Bezerra Jorge, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC, e coorientação dos professores Helyson Lucas Bezerra Braz, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da Faculdade de Medicina da UFC, e Alinne de Castro Lima, do Colégio Farias Brito.

Os experimentos foram realizados em parceria com outros dois laboratórios da UFC. A síntese organometálica da molécula foi realizada no Laboratório de Bioinorgânica (Labio), vinculado ao Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, enquanto a atividade biológica foi conduzida no Laboratório de Farmacologia Pré-clínica (LFPC), pertencente ao NPDM.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Expo-Sciences International 2025

Voltado para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM), a Expo-Sciences International (ESI) 2025 será realizada entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A exposição busca promover troca de conhecimentos e a apresentação de projetos de estudantes de mais de 50 países e de diferentes faixas etárias, de 9 a 25 anos.

O evento conta com cinco categorias: “Ciências Biológicas e da Saúde”, “Ciências Puras e Aplicadas”, “Meio Ambiente e Ecossistemas”, “Ciências Sociais e Comportamentais”, “Engenharia, Ciência da Computação e Aplicações Robóticas”.