Agricultor morre ao tentar salvar criança de 100 picadas de abelha em Missão Velha

Um agricultor de 36 anos morreu ao tentar salvar uma criança de um ataque de abelhas. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (23) em um sítio na zona rural de Missão Velha. Outro homem também estava no local.

Eles foram socorridos para uma unidade de saúde, mas o agricultor não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a assessoria de comunicação do Hospital São Vicente, em Barbalha, a vítima foi encaminhada à unidade com mais de 100 picadas depois de ser atendida no Hospital Geral de Missão Velha.

A criança sofreu mais de 100 picadas, ao ser atendida foi direcionada para UTI Pediátrica e respira através de aparelhos. Nesta sexta-feira, ainda de acordo com o hospital, a criança está estável.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que após o laudo da Perícia Forense será possível identificar a causa da morte. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Missão Velha.