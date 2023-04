Açude Fogareiro, em Quixeramobim, atinge maior nível em 12 anos; Defesa Civil descarta inundação

O açude Fogareiro, localizado em Quixeramobim, no sertão cearense, atingiu seu maior volume em 12 anos e está com 89% de sua capacidade preenchida. Faltam somente 66 centímetros para o reservatório sangrar, fato acompanhado de perto pela Defesa Civil do Ceará e por moradores com casas nas margens do rio.

O órgão estadual descartou a possibilidade de inundação de casas de pessoas que construíram casas e sítios na região. A Companhia de Gestão e Recursos Hídricos (Cogerh), administradora da barragem, conta com um agente regional diariamente no local, onde são realizadas inspeções de rotina para a segurança do açude.

Legenda: Há expectativa que o açude sangre nos próximos dias Foto: Defesa Civil do Ceará

Após sangrar em 2011 e passar mais de uma década atravessando uma seca, o Fogareiro voltou a encher em 2023. No começo desta semana, na segunda-feira (3), o reservatório possuía 43,12% de sua capacidade. As chuvas desta semana provocaram um salto do volume.

Atualmente, o volume está em 105 hm³ de um total 118 hm³. Há expectativa que açude sangre nos próximos dias.

Alegria em Quixeramobim

Quixeramobim tem sido uma das cidades do sertão do Ceará mais abastadas com a quadra chuva deste ano. No último domingo (2), uma multidão se reuniu para celebrar a sangria do açude Quixeramobim.

Conforme o prefeito da cidade, Cirilo Pimenta, a cidade estava aflita, pois antes da estação chuvosa só teria água para dois meses.