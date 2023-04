Bebês ganham ensaio fotográfico especial de Páscoa em hospital de Sobral; veja fotos

Pequenos cordeirinhos e coelhinhos invadiram, nesta semana, os setores de maternidade e de neonatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Os bebês recém-nascidos e prematuros, internados na unidade de saúde, estrelaram um ensaio fotográfico especial de Páscoa, com direito aos bichinhos e a um cenário temático com cenouras e ovos coloridos.

O objetivo da ação, segundo a instituição, foi levar um pouco de alegria e esperança para as famílias que se encontram em um momento delicado.

“Para muitos deles [pais], este foi um momento de descontração e leveza em meio à rotina de cuidados com seus filhos”, detalhou a enfermeira Rosana Furtado.

Legenda: Ação foi organizada pelos profissionais do serviço de terapia ocupacional, de neonatologia e de maternidade, além de residentes multiprofissionais em neonatologia Foto: divulgação

As fotos foram organizadas pelos profissionais do serviço de terapia ocupacional, neonatologia e maternidade, além de residentes multiprofissionais em neonatologia que colaboraram com a iniciativa, ao proporcionar um ambiente seguro e confortável para o ensaio, conforme a unidade de saúde.

Veja o ensaio fotográfico

Foto: divulgação

Foto: diculgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação