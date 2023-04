Entenda por que a Sexta-Feira da Paixão é o único dia em que não há missas no mundo

A Semana Santa, período mais importante do calendário cristão, tem início no Domingo de Ramos e se encerra com a Proclamação da Páscoa, no domingo seguinte. Dentro desse período, sem dúvidas um dos dias mais marcantes é a Sexta-Feira da Paixão.

Conforme a tradição cristã, a Sexta-Feira da Paixão é o dia em que cristãos lembram da condenação, prisão, paixão e morte de Jesus na cruz. É o único dia em que a Igreja Católica não celebra missas em todo o mundo.

Assim, é realizada uma ação litúrgica em memória da entrega de Jesus. A Adoração da Santa Cruz é um momento solene e sóbrio em que os fiéis recebem a Eucaristia consagrada um dia antes, na chamada missa do Lava-pés.

Na ocasião, a leitura do Evangelho lembra os passos até a morte de Jesus, desde a condenação, prisão, flagelação e o caminho até o calvário com a cruz nas costas.

Inclusive é comum na Sexta-Feira da Paixão ver pelas ruas a encenação do sofrimento de Jesus Cristo em lembrança e respeito a esses momentos.

Sábado de Aleluia

A Semana Santa segue com o Sábado de Aleluia, que antecede a solenidade da ressurreição. O momento é de recolhimento, inclusive uma das características da data é que as imagens na igreja de santos ficam cobertas.

Por fim, o domingo de Páscoa celebra a ressurreição de Cristo, um momento de renovação para a Igreja e para os fiéis.