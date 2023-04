Mesas de Páscoa: inspirações para montar café e almoço

Nada mais gostoso do que criar memórias afetivas ao redor da mesa. Em datas comemorativas, então, é especial demais preencher com detalhes temáticos para curtir o momento no clima. Hoje, trouxe ideias para deixar o café da manhã e o almoço do domingo de Páscoa ainda mais convidativo por aí. Inspire-se nas pitadas de criatividade em dobraduras dos guardanapos de tecido.

Essas ideias só confirmam como não é necessário ter louças e peças com o tema da ocasião. São mesas reais, em que a louça branca, aquela que você usa no dia a dia em casa, é a base. Ela é coringa e passeia por diversas produções, deixando o protagonismo para um guardanapo mais colorido, por exemplo.

Orelhas de coelho na xícara

Nessa sugestão matinal, basta dobrar o tecido como uma faixa e abraçar a xícara, atravessando as pontas em direções contrárias na alça para ter o efeito de orelhas de coelho. Simples e lindo.

Há também uma segunda ideia de encaixar o guardanapo dentro da xícara com as “orelhas” para cima, proporcionando efeito lúdico. Gosto muito de mesclar as dobraduras em diferentes lugares em uma mesma mesa, pois o visual fica dinâmico e criativo.

Como em toda mesa posta ou decoração, é importante lembrar de coordenar o tom das cores na escolha das peças. Nessa mesa de café da manhã, usei o jogo americano verde para harmonizar com a folhagem das flores que, por sua vez, são na cor laranja para conversar com a cor das mini cenouras do arranjo.

Se você observar, são os pequenos detalhes que, quando agrupados na mesa, proporcionam essa estética bonita de se ver.

Mini ovos de chocolate no guardanapo

Amo a versatilidade das dobraduras de guardanapo de tecido. Para o almoço de Páscoa, experimente fazer uma faixa do guardanapo e amarrar no meio com um fio de sisal ou barbante. O resultado é similar a uma cabeça de coelho com as pontas fazendo a vez das orelhas.

Basta posicionar em cima do prato raso e preencher com mini ovinhos de chocolate. Complemente com uma tag temática e prontinho. Temos, assim, uma mesa acolhedora, nostálgica e viva.

Uma variação dessa primeira proposta é usar um ramequim (tigela pequena) e abraçar a peça com o guardanapo já com essa dobra em faixa. O resultado é também de orelhinhas de coelho.

A dica extra é usar o guardanapo com uma estampa divertida e coordenar com o tom da embalagem dos mini ovos. Para finalizar, a cumbuca entra em cena, recebendo guardanapo e chocolate em cima do prato raso. Usei o xadrez no tom azul. Lindo, lindo!

Com todas essas inspirações, fica até mais fácil criar mesas temáticas e enxergar todo o potencial que tem louça branca do dia a dia. Adicione doses exageradas de afeto nesse momento e o resultado será especial, surpreendendo adultos e crianças que sentarem para curtir o momento.

É no detalhe que a vida se enfeita. Feliz e abençoada Páscoa!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora