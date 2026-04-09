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Abastecimento de água em Fortaleza e na RMF deve ser retomado até sábado (11); entenda

Reparos foram concluídos nesta quinta (9) e equilíbrio do sistema de abastecimento deve ocorrer em até 48 horas.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 11:50)
Ceará
Imagem de uma torneira jorrnado agua em uma bacia. em destaque uma mão se molhando no jato de agua.
Legenda: Mais de 100 bairros de Fortaleza, além de cidades da Região Metropolitana tiveram abastecimento afetado.
Foto: Foto: Helene Santos/SVM

O serviço de reparos no sistema de abastecimento de água em Fortaleza e na Região Metropolitana, que resultou no desabastecimento em cerca de 203 bairros, foi concluído pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta quinta-feira (9). 

Segundo o órgão, o fornecimento já foi retomado após a conclusão, mas áreas mais elevadas ou distantes da estação de tratamento podem levar mais tempo até o total equilíbrio do sistema.

A previsão, considerando a pressurização de água, é de que o abastecimento seja normalizado em até 48 horas, contadas a partir da conclusão dos serviços. O prazo se conclui no sábado (11). 

"As intervenções fazem parte do processo de renovação dos equipamentos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No local foram realizadas substituição de equipamentos hidráulicos, manutenção no reservatório apoiado (RAP), instalação de válvulas, manutenções eletromecânicas, dentre outros", apontou a Cagece em nota oficial. 

Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba e Caucaia também foram impactados pela execução dos trabalhos.

Bairros de Fortaleza afetados pela suspensão de água

  1. Álvaro Weyne
  2. Aeroporto
  3. Aerolândia
  4. Alagadiço
  5. Aldeota
  6. Alto da Balança
  7. Amadeu Furtado
  8. Antônio Bezerra
  9. Aracapé
  10. Água Fria
  11. Autran Nunes
  12. Barra do Ceará
  13. Bela Vista
  14. Benfica
  15. Bom Futuro
  16. Bom Jardim
  17. Bom Sucesso
  18. Caça e Pesca
  19. Cais do Porto
  20. Cajazeiras
  21. Cambeba
  22. Canindezinho
  23. Carlito Pamplona
  24. Centro
  25. Cidade 2000
  26. Cidade dos Funcionários
  27. Cocó
  28. Conjunto Ceará
  29. Conjunto Esperança
  30. Cristo Redentor
  31. Curió
  32. Damas
  33. Dendê
  34. Dias Macêdo
  35. Dionísio Torres
  36. Dom Lustosa
  37. Dunas
  38. Edson Queiroz
  39. Engenheiro Luciano Cavalcante
  40. Farias Brito
  41. Fátima
  42. Floresta
  43. Genibaú
  44. Granja Lisboa
  45. Granja Portugal
  46. Guararapes
  47. Henrique Jorge
  48. Itaoca
  49. Itaperi
  50. Jacarecanga
  51. Jardim América
  52. Jardim Cearense
  53. Jardim das Oliveiras
  54. Jardim Guanabara
  55. Jardim Iracema
  56. João XXIII
  57. Joaquim Távora
  58. Jóquei Clube
  59. José Bonifácio
  60. José de Alencar
  61. Lagoa Redonda
  62. Manoel Sátiro
  63. Maraponga
  64. Meireles
  65. Mondubim
  66. Monte Castelo
  67. Montese
  68. Moura Brasil
  69. Mucuripe
  70. Novo Mondubim
  71. Pan Americano
  72. Papicu
  73. Parangaba
  74. Parque Araxá
  75. Parque Dois Irmãos
  76. Parque Manibura
  77. Parque São José
  78. Parreão
  79. Passaré
  80. Pedras
  81. Pici
  82. Planalto Ayrton Senna
  83. Parque Santa Rosa
  84. Praia de Iracema
  85. Praia do Futuro I
  86. Praia do Futuro II
  87. Prefeito José Walter
  88. Presidente Kennedy
  89. Presidente Vargas
  90. Quintino Cunha
  91. Raquel de Queiroz
  92. Rodolfo Teófilo
  93. Sabiaguaba
  94. Salinas
  95. São Gerardo
  96. São João do Tauape
  97. Sapiranga
  98. Serrinha
  99. Serviluz
  100. Siqueira
  101. Varjota
  102. Vicente Pinzon
  103. Vila Ellery
  104. Vila Peri
  105. Vila União
  106. Vila Velha

Bairros de Maracanaú afetados pela suspensão de água

  1. Acaracuzinho
  2. Alto Alegre
  3. Alto da Mangueira
  4. Bandeirantes
  5. Bela Vista
  6. Cágado
  7. Centro de Maracanaú
  8. Cidade Nova
  9. Colônia Antônio Justa
  10. Conjunto Timbó
  11. Coqueiral
  12. DI 2000
  13. Horto
  14. Jaçanaú
  15. Jardim das Serras
  16. Jari
  17. Jenipapeiro
  18. Jereissati I
  19. Jereissati II
  20. Luzardo Viana
  21. Mucunã
  22. Nova Vida
  23. Novo Maracanaú
  24. Novo Oriente
  25. Olho D’água
  26. Parque Santa Maria
  27. Piratininga
  28. Santo Sátiro
  29. Siqueira
  30. Tijuca
  31. Urucutuba

Bairro de Aquiraz afetado pela suspensão de água

  1. Jacundá

Bairros de Itaitinga afetados pela suspensão de água

  1. Barrocão
  2. Caracanga
  3. Gereraú
  4. Jabuti
  5. Parque Dom Pedro
  6. Taveira

Bairros de Pacatuba afetados pela suspensão de água

  1. Alto Fechado
  2. Alvorada
  3. Bom Futuro
  4. Bom Retiro
  5. Forquilha
  6. Jereissati III
  7. Monguba
  8. Mongubeira
  9. Morada Buquês
  10. Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha)
  11. Morada das Flores
  12. Morada das Pétalas
  13. Orgulho do Ceará
  14. Pajuçara
  15. Pavuna
  16. Pitaguary
  17. Planalto Benjamin
  18. Timbó Velho
  19. Timbozinho
  20. Vila das Flores

Bairros de Caucaia afetados pela suspensão de água

  1. Arianópolis
  2. Araturi
  3. Barra Nova
  4. Bom Princípio
  5. Camurupim
  6. Capuan
  7. Carrapicho
  8. Catuana
  9. Centro de Caucaia
  10. Cumbuco
  11. Curicaca
  12. Emboaçá
  13. Guaié
  14. Guajiru
  15. Icaraí
  16. Iparana
  17. Itambé
  18. Jardim Icaraí
  19. Jurema
  20. Loteamento Granja Icaraí
  21. Loteamento Planalto Pacheco
  22. Marechal Rondon
  23. Mestre Antônio
  24. Metrópole
  25. Mirambé
  26. Nova Metrópole
  27. Pacheco
  28. Padre Romualdo
  29. Parque Albano
  30. Parque Deodato
  31. Parque Estrela
  32. Parque Leblon
  33. Parque Potira
  34. Paumirim
  35. Salina Margarida
  36. Sítios Novos
  37. Tabapuá
  38. Tabuba
  39. Tucunduba

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