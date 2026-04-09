Abastecimento de água em Fortaleza e na RMF deve ser retomado até sábado (11); entenda

O serviço de reparos no sistema de abastecimento de água em Fortaleza e na Região Metropolitana, que resultou no desabastecimento em cerca de 203 bairros, foi concluído pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta quinta-feira (9).

Segundo o órgão, o fornecimento já foi retomado após a conclusão, mas áreas mais elevadas ou distantes da estação de tratamento podem levar mais tempo até o total equilíbrio do sistema.

A previsão, considerando a pressurização de água, é de que o abastecimento seja normalizado em até 48 horas, contadas a partir da conclusão dos serviços. O prazo se conclui no sábado (11).

"As intervenções fazem parte do processo de renovação dos equipamentos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No local foram realizadas substituição de equipamentos hidráulicos, manutenção no reservatório apoiado (RAP), instalação de válvulas, manutenções eletromecânicas, dentre outros", apontou a Cagece em nota oficial.

Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba e Caucaia também foram impactados pela execução dos trabalhos.

Bairros de Fortaleza afetados pela suspensão de água

Álvaro Weyne Aeroporto Aerolândia Alagadiço Aldeota Alto da Balança Amadeu Furtado Antônio Bezerra Aracapé Água Fria Autran Nunes Barra do Ceará Bela Vista Benfica Bom Futuro Bom Jardim Bom Sucesso Caça e Pesca Cais do Porto Cajazeiras Cambeba Canindezinho Carlito Pamplona Centro Cidade 2000 Cidade dos Funcionários Cocó Conjunto Ceará Conjunto Esperança Cristo Redentor Curió Damas Dendê Dias Macêdo Dionísio Torres Dom Lustosa Dunas Edson Queiroz Engenheiro Luciano Cavalcante Farias Brito Fátima Floresta Genibaú Granja Lisboa Granja Portugal Guararapes Henrique Jorge Itaoca Itaperi Jacarecanga Jardim América Jardim Cearense Jardim das Oliveiras Jardim Guanabara Jardim Iracema João XXIII Joaquim Távora Jóquei Clube José Bonifácio José de Alencar Lagoa Redonda Manoel Sátiro Maraponga Meireles Mondubim Monte Castelo Montese Moura Brasil Mucuripe Novo Mondubim Pan Americano Papicu Parangaba Parque Araxá Parque Dois Irmãos Parque Manibura Parque São José Parreão Passaré Pedras Pici Planalto Ayrton Senna Parque Santa Rosa Praia de Iracema Praia do Futuro I Praia do Futuro II Prefeito José Walter Presidente Kennedy Presidente Vargas Quintino Cunha Raquel de Queiroz Rodolfo Teófilo Sabiaguaba Salinas São Gerardo São João do Tauape Sapiranga Serrinha Serviluz Siqueira Varjota Vicente Pinzon Vila Ellery Vila Peri Vila União Vila Velha

Bairros de Maracanaú afetados pela suspensão de água

Acaracuzinho Alto Alegre Alto da Mangueira Bandeirantes Bela Vista Cágado Centro de Maracanaú Cidade Nova Colônia Antônio Justa Conjunto Timbó Coqueiral DI 2000 Horto Jaçanaú Jardim das Serras Jari Jenipapeiro Jereissati I Jereissati II Luzardo Viana Mucunã Nova Vida Novo Maracanaú Novo Oriente Olho D’água Parque Santa Maria Piratininga Santo Sátiro Siqueira Tijuca Urucutuba

Bairro de Aquiraz afetado pela suspensão de água

Jacundá

Bairros de Itaitinga afetados pela suspensão de água

Barrocão Caracanga Gereraú Jabuti Parque Dom Pedro Taveira

Bairros de Pacatuba afetados pela suspensão de água

Alto Fechado Alvorada Bom Futuro Bom Retiro Forquilha Jereissati III Monguba Mongubeira Morada Buquês Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha) Morada das Flores Morada das Pétalas Orgulho do Ceará Pajuçara Pavuna Pitaguary Planalto Benjamin Timbó Velho Timbozinho Vila das Flores

Bairros de Caucaia afetados pela suspensão de água