Abastecimento de água em Fortaleza e na RMF deve ser retomado até sábado (11); entenda
Reparos foram concluídos nesta quinta (9) e equilíbrio do sistema de abastecimento deve ocorrer em até 48 horas.
O serviço de reparos no sistema de abastecimento de água em Fortaleza e na Região Metropolitana, que resultou no desabastecimento em cerca de 203 bairros, foi concluído pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta quinta-feira (9).
Segundo o órgão, o fornecimento já foi retomado após a conclusão, mas áreas mais elevadas ou distantes da estação de tratamento podem levar mais tempo até o total equilíbrio do sistema.
A previsão, considerando a pressurização de água, é de que o abastecimento seja normalizado em até 48 horas, contadas a partir da conclusão dos serviços. O prazo se conclui no sábado (11).
"As intervenções fazem parte do processo de renovação dos equipamentos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No local foram realizadas substituição de equipamentos hidráulicos, manutenção no reservatório apoiado (RAP), instalação de válvulas, manutenções eletromecânicas, dentre outros", apontou a Cagece em nota oficial.
Além de Fortaleza, os municípios de Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba e Caucaia também foram impactados pela execução dos trabalhos.
Bairros de Fortaleza afetados pela suspensão de água
- Álvaro Weyne
- Aeroporto
- Aerolândia
- Alagadiço
- Aldeota
- Alto da Balança
- Amadeu Furtado
- Antônio Bezerra
- Aracapé
- Água Fria
- Autran Nunes
- Barra do Ceará
- Bela Vista
- Benfica
- Bom Futuro
- Bom Jardim
- Bom Sucesso
- Caça e Pesca
- Cais do Porto
- Cajazeiras
- Cambeba
- Canindezinho
- Carlito Pamplona
- Centro
- Cidade 2000
- Cidade dos Funcionários
- Cocó
- Conjunto Ceará
- Conjunto Esperança
- Cristo Redentor
- Curió
- Damas
- Dendê
- Dias Macêdo
- Dionísio Torres
- Dom Lustosa
- Dunas
- Edson Queiroz
- Engenheiro Luciano Cavalcante
- Farias Brito
- Fátima
- Floresta
- Genibaú
- Granja Lisboa
- Granja Portugal
- Guararapes
- Henrique Jorge
- Itaoca
- Itaperi
- Jacarecanga
- Jardim América
- Jardim Cearense
- Jardim das Oliveiras
- Jardim Guanabara
- Jardim Iracema
- João XXIII
- Joaquim Távora
- Jóquei Clube
- José Bonifácio
- José de Alencar
- Lagoa Redonda
- Manoel Sátiro
- Maraponga
- Meireles
- Mondubim
- Monte Castelo
- Montese
- Moura Brasil
- Mucuripe
- Novo Mondubim
- Pan Americano
- Papicu
- Parangaba
- Parque Araxá
- Parque Dois Irmãos
- Parque Manibura
- Parque São José
- Parreão
- Passaré
- Pedras
- Pici
- Planalto Ayrton Senna
- Parque Santa Rosa
- Praia de Iracema
- Praia do Futuro I
- Praia do Futuro II
- Prefeito José Walter
- Presidente Kennedy
- Presidente Vargas
- Quintino Cunha
- Raquel de Queiroz
- Rodolfo Teófilo
- Sabiaguaba
- Salinas
- São Gerardo
- São João do Tauape
- Sapiranga
- Serrinha
- Serviluz
- Siqueira
- Varjota
- Vicente Pinzon
- Vila Ellery
- Vila Peri
- Vila União
- Vila Velha
Bairros de Maracanaú afetados pela suspensão de água
- Acaracuzinho
- Alto Alegre
- Alto da Mangueira
- Bandeirantes
- Bela Vista
- Cágado
- Centro de Maracanaú
- Cidade Nova
- Colônia Antônio Justa
- Conjunto Timbó
- Coqueiral
- DI 2000
- Horto
- Jaçanaú
- Jardim das Serras
- Jari
- Jenipapeiro
- Jereissati I
- Jereissati II
- Luzardo Viana
- Mucunã
- Nova Vida
- Novo Maracanaú
- Novo Oriente
- Olho D’água
- Parque Santa Maria
- Piratininga
- Santo Sátiro
- Siqueira
- Tijuca
- Urucutuba
Bairro de Aquiraz afetado pela suspensão de água
- Jacundá
Bairros de Itaitinga afetados pela suspensão de água
- Barrocão
- Caracanga
- Gereraú
- Jabuti
- Parque Dom Pedro
- Taveira
Bairros de Pacatuba afetados pela suspensão de água
- Alto Fechado
- Alvorada
- Bom Futuro
- Bom Retiro
- Forquilha
- Jereissati III
- Monguba
- Mongubeira
- Morada Buquês
- Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha)
- Morada das Flores
- Morada das Pétalas
- Orgulho do Ceará
- Pajuçara
- Pavuna
- Pitaguary
- Planalto Benjamin
- Timbó Velho
- Timbozinho
- Vila das Flores
Bairros de Caucaia afetados pela suspensão de água
- Arianópolis
- Araturi
- Barra Nova
- Bom Princípio
- Camurupim
- Capuan
- Carrapicho
- Catuana
- Centro de Caucaia
- Cumbuco
- Curicaca
- Emboaçá
- Guaié
- Guajiru
- Icaraí
- Iparana
- Itambé
- Jardim Icaraí
- Jurema
- Loteamento Granja Icaraí
- Loteamento Planalto Pacheco
- Marechal Rondon
- Mestre Antônio
- Metrópole
- Mirambé
- Nova Metrópole
- Pacheco
- Padre Romualdo
- Parque Albano
- Parque Deodato
- Parque Estrela
- Parque Leblon
- Parque Potira
- Paumirim
- Salina Margarida
- Sítios Novos
- Tabapuá
- Tabuba
- Tucunduba