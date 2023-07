Zé Celso terá homenagem de Fernanda Montenegro e missa em sétimo dia de morte

Diversas homenagens ao ator e diretor Zé Celso serão realizadas neta quinta-feira (13), sétimo dia da morte do dramaturgo, em São Paulo.

A missa de sétimo dia será realizada na Igreja Nossa Senhora da Achiropita, às 19h30. O Teatro Oficina, criado pelo dramaturgo, será palco de diversas atividades ao longo do dia.

No início da tarde, às 16h, haverá uma lavagem da calçada do local. Os familiares e amigos irão plantar um ipê-menino no teatro. Entre os confirmados, estão a atriz Fernanda Montenegro e filha dela, a também atriz Fernanda Torres.

Montenegro foi responsável pelo convite oficial às homenagens. Em publicação no perfil oficial do Teatro Oficina, ela relembrou o amigo.

"No mistério que é a vida, ao plantar uma árvore nesse nosso chão, acho que ao se enraizar, ela alcança o sagrado. Esta árvore simboliza, eu acho, a nossa cultura, nesse espaço que está aqui, diante de nós. Simboliza o Oficina. Esta árvore, viu Zé, esta árvore é você", disse a artista.

Por fim, haverá apresentação do 'Go Back Torqu4to', um rito dos poetas no Teatro Oficina.

Além dessas homenagens, 'A Queda Céu', última peça em que o dramaturgo estava trabalhando, vai ganhar uma leitura aberta ao público nesta quarta, às 19h, no Sesc Avenida Paulista.

Falecimento

O ator, diretor e dramaturgo Zé Celso faleceu na última quinta-feira (6), aos 86 anos, em São Paulo. Internado na UTI do Hospital das Clínicas, ele teve mais de metade do corpo atingido por queimaduras no incêndio ocorrido no próprio apartamento, na última terça-feira (4).

O dramaturgo foi socorrido por vizinhos e passou alguns dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. Ícone do teatro brasileiro, Zé Celso revolucionou o setor a partir de incontáveis trabalhos e participações.

Nascido em Araraquara (SP), no ano de 1937, o dramaturgo dedicou a vida inteira à arte. O primeiro destaque como encenador veio na década de 1960. Por sua vez, nos anos 1970, influenciado pelas experiências da contracultura, ganhou realce como expoente da comunidade teatral.