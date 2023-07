Fotos mostram destruição no apartamento de Zé Celso; veja

Laudo pericial do Instituto de Criminalística de São Paulo aponta que a provável causa do incêndio no apartamento do Zé Celso foi um problema envolvendo um aquecedor elétrico. Imagens do documento mostram como ficou o imóvel após o acidente. O criador do Teatro Oficina foi velado entre quinta (6) e sexta-feira (7).

O documento, obtido pelo Estadão, foi recebido nesta quinta-feira (6) pelo 36.º Distrito Policial, no bairro Vila Mariana, que investiga o caso. Ainda segundo o documento, houve um evento similar no apartamento anos antes.

"O incêndio teria se iniciado no quarto de José Celso, provavelmente em razão de um aquecedor elétrico, o qual acreditam que tenha sido atingido por alguma peça de roupa, pois fato semelhante aconteceu há algum tempo, cerca de dois ou três anos, mas na época o fogo foi contido logo de início", aponta trecho do laudo.

Veja fotos

Como ocorreu o incêndio

O incêndio ocorreu na madrugada da última terça-feira (4), e atingiu principalmente dois apartamentos (entre eles, o de Zé Celso) localizados no sexto andar de um prédio na Rua Achilles Masetti, no Paraíso, na zona sul da capital paulista.

O dramaturgo, de 86 anos, foi socorrido por vizinhos e passou alguns dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. A morte de José Celso Martinez Corrêa foi confirmada nesta quinta-feira.

Velório de Zé Celso

O velório de Zé Celso reuniu amigos e familiares em cerimônia repleta de homenagens que se iniciou na noite de quinta (6) e seguiu até a manhã desta sexta-feira (7), na sede do Teatro Oficina, em São Paulo.

Filas foram organizadas para possibilitar a entrada dos fãs e amigos de Zé Celso, que compareceram em peso ao local. Por conta disso, a rua Jaceguai foi fechada para a passagem de carros, e um telão foi montado na via para que quem estivesse de fora acompanhasse o momento.

Legenda: Multidão se reuniu à frente do local do velório Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Um grande cortejo pelo palco do Teatro Oficina reuniu amigos próximos e atores, celebrando a obra de Zé Celso no local. A movimentação, inclusive, ultrapassou o corredor do Oficina e chegou à rua, com os dizeres "Zé Celso Vive!" escritos no chão.