UFC realiza programação cultural diversa e gratuita no Benfica neste fim de semana

A Universidade Federal do Ceará promove neste fim de semana, a partir da Pró-Reitoria de Cultura da UFC, uma série de programações culturais gratuitas no bairro Benfica, incluindo um concerto natalino, a abertura de uma exposição do Museu de Arte da UFC e ainda a nova edição do Corredor Cultural Benfica.

O sábado (16) será marcado por duas ações. A primeira delas acontece às 10h: o Museu de Arte da UFC (Mauc) acolhe a abertura da exposição Festival Concreto 10 anos, que celebra a arte urbana a partir do aniversário do evento que ocorre anualmente em Fortaleza.

Veja também

Já a partir das 17h30 os jardins da Reitoria da Universidade recebem programação especial de Natal. Haverá recreação, concerto natalino com a Camerata de Cordas da UFC, espetáculo infantil e apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC Sobral. A ação integra o início das comemorações pelos 70 anos da instituição.

Para o domingo (17), o Corredor Cultural Benfica tem mais uma edição realizada ao longo do dia, das 8h30 às 16h. Serão ocupados com atrações que incluem arte e cidadania o Museu de Arte da UFC, o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design e a Reitoria.

A programação do Corredor prevê, entre outras, ações como oficinas de malabares, brinquedoteca, aula de ritmos, contação de história, visita medida e acesso a serviços da Etufor.

Confira a programação completa:

Sábado, 16

10h - Abertura da exposição Festival Concreto 10 anos, no Museu de Arte da UFC (avenida da Universidade, 2854 – Benfica)

17h30 - Recreação infantil da Turma do Tio Chris, nos jardins da Reitoria (avenida da Universidade, 2853 – Benfica)

18h - Concerto de Natal com a Camerata de Cordas da UFC, sob regência da Profª Liu Man Ying, nos jardins da Reitoria (avenida da Universidade, 2853 – Benfica)

18h40 - Espetáculo infantil “A estrela de Natal”, nos jardins da Reitoria (avenida da Universidade, 2853 – Benfica)

19h20 - Apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC Sobral, regida pela Profª Adeline Stervinou, nos jardins da Reitoria (avenida da Universidade, 2853 – Benfica)

Domingo, 17/12

Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

9h às 13h – Visitas a exposições

9h às 12h – Painel coletivo

9h30 – Caderno de brincar

10h – Sessão de desenho com modelo vivo (inscrição prévia no site do MAUC)

10h30 às 11h30 – Oficina de isogravura

10h às 12h – Lançamento do livro “Cultura, inovação e inclusão social”, organizado pelos professores Custódio Almeida, Alexandre Barbalho e Ivânio Azevedo Jr.

Estacionamento do Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

8h30 – Aula de ritmos

8h30 às 16h – Praça de alimentação (Paraíba Bar)

9h às 11h – Oficina de bordado

9h às 12h – Feira de vinil

9h10 – Regional de Sanfonas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

10h – Cia. Conto e Cantoria

10h40 – 30 Cordas

11h20 – Macaúba 80 anos

13h – Pérolas do Índico

13h40 – Utopia marginal

14h20 – Pré-carnaval

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design (Av. da Universidade, 2890 - Benfica)

8h30 - Sessão especial do filme “Neuza” e exibição de curtas-metragens, no auditório do DAUD

8h30 – Sertão mulher, no anfiteatro do DAUD

9h às 11h – Dança em libras, na sala 3

9h10 – Vento mareia, no anfiteatro do DAUD

9h50 – Projeto Banzobeat, no anfiteatro do DAUD

10h30 – ARTUGO, no anfiteatro do DAUD

11h10 – A noite de frente pra casa, no anfiteatro do DAUD

11h50 – Sarau okupação, no anfiteatro do DAUD

12h30 – Paola Tôrres e banda, no anfiteatro do DAUD

Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853 - Benfica)