Roteiro de férias: conheça espaços ao ar livre para levar as crianças em Fortaleza

Com a chegada das férias escolares, muitas famílias começam a procurar lugares acessíveis e seguros para levar os pequenos. A rotina intensa de estudos e o uso excessivo de telas são fatores que elevam a necessidade de se pensar em roteiros que incluam atividades analógicas, ao ar livre e que propiciem gasto de energia às crianças, além da convivência com o meio ambiente e com outros pequenos.

O Diário do Nordeste elaborou um roteiro de férias focado em espaços abertos, com ampla área verde, programação gratuita e espaço para brincadeiras coletivas em diversas áreas da Capital. Confira a seguir.

A reportagem faz parte da série Viva o Verão, que explora o potencial turístico, gastronômico e de lazer na capital cearense.

Parque do Cocó

Legenda: No Cocó, crianças se divertem nos parquinhos e em brincadeiras ao ar livre Foto: Fabiane de Paula

Um dos espaços mais frequentados para quem quer se divertir, praticar exercícios físicos e se sentir mais próximo da natureza durante toda a semana, o Parque Estadual do Cocó fica especialmente movimentado aos domingos, quando o projeto Viva o Parque promove uma série de atividades para os pequenos.

Do início da manhã até por volta do meio-dia, a área próxima ao Anfiteatro recebe brinquedos como pula-pulas, atividades de arvorismo e recreação infantil com jogos, música e pintura.

Legenda: Parque é opção para conectar os pequenos à natureza Foto: Fabiane de Paula

No gramado, cangas e toalhas são estendidas para piqueniques, pequenas confraternizações e aniversários. O som da risada e da correria dos pequenos ecoa por todo o parque, que se torna um excelente local para eles conheçam novos amigos, corram, brinquem e contemplem o ambiente.

No calor ainda mais intenso do verão, a sombra das árvores é uma amiga importante para um dia de brincadeiras ao ar livre. O espaço conta ainda com playground, quadra poliesportiva, opções de trilhas ecológicas e passeios de barco para toda a família.

Área Adahil Barreto

Legenda: Área Adahil Barreto integra o Parque do Cocó Foto: Ismael Soares

Brinquedopraça que integra o Parque do Cocó, o Adahil Barreto fica na margem esquerda do Rio Cocó e também se destaca pela ampla área verde e a possibilidade de convivência entre crianças que o espaço oferta.

Lá, principalmente nos fins de semana, os pequenos costumam jogar bola com amigos e família, aproveitar o playground, andar de bicicleta ou patins, se divertir no campinho de futebol e aproveitar a sombra das árvores para fazer um lanche.

Legenda: Área costuma reunir famílias aos fins de semana Foto: Ismael Soares

Comemorações de datas especiais e piqueniques também são comuns – no calor de dezembro, as cestas cheias de frutas, sucos, água de coco e água mineral tem sido um sucesso. Semanalmente, também aos domingos, há ainda feirinha de artesanato e feira agroecológica.

Veja também

Parque da Liberdade (Cidade da Criança)

Legenda: Cidade da Criança é opção de lazer no Centro Foto: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza

Reinaugurado há dois anos, o Parque da Liberdade se tornou um local querido das famílias que frequentam o Centro no fim de semana em busca de diversão para os pequenos.

O espaço, que conta com playground, área verde e um lago, funciona das 6h às 18h, mas aos domingos tem atividades especiais durante a manhã, por meio do projeto “Vem brincar, Fortaleza”.

Legenda: Parque é opção de encontro para os pequenos Foto: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza

A próxima edição do projeto será no dia 17 de dezembro, e conta com ações de educação ambiental e brincadeiras que estimulam o contato e o respeito entre as crianças.

O parque também é casa do Museu do Bode Ioiô, onde as famílias podem aprender sobre o famoso personagem popular cearense através de fotos, artesanato e obras de literatura popular, entre outros.

Parque Rachel de Queiroz

Legenda: Entorno da lagoa fica movimentado no fim de tarde, quando famílias se reúnem para observar os animais com as crianças Foto: Ismael Soares

Localizado no Presidente Kennedy, o Parque Rachel de Queiroz oferece muitas possibilidades de lazer para toda a família. O espaço possui campo de futebol, ciclofaixa, mesas de futmesa, quadra e playground, além de uma lagoa que é uma atração à parte para os pequenos. Empolgados, eles se encantam e aprendem lições valiosas sobre o cuidado com a natureza ao observar os animais que ali habitam.

Legenda: O pequeno Rafael Filho foi conhecer o parque com os avós e se encantou pelos bichinhos que passeiam pelo parque Foto: Ismael Soares

O maior movimento no parque é quando anoitece. É entre o fim da tarde e o começo da noite que os food trucks começam a funcionar, com diversas opções de lanches, como hambúrgueres, espetinhos, sanduíches e sorvetes, todos os queridinhos dos pequenos.

Legenda: Espaço também possui areninha e escolinha de futebol Foto: Ismael Soares

Periodicamente, um circo com alguns brinquedos também opera no local – mas o que faz sucesso mesmo é a ampla área verde, com extenso gramado e árvores, ideal para um passeio e para brincar com amigos e família.

Parque Dom Aloísio Lorscheider

Legenda: Parque está localizado no Itaperi Foto: Ismael Soares

Quem anda pelo amplo parque e vê pequenos grupos de crianças, adolescentes e jovens curtindo momentos de lazer não imagina que, antes de ser inaugurado, o Parque Dom Aloísio Lorscheider, no Itaperi, já foi uma penitenciária.

Porém, a ideia de tornar um espaço com um passado de dor em um local voltado para brincadeiras, esportes e bons momentos de convivência tem funcionado e feito a alegria dos moradores da região.

Legenda: Local possui quadras e diversos outros espaços para prática de esportes e brincadeiras Foto: Ismael Soares

Especialmente no fim da tarde, quando o sol já está perto de se pôr, há opções de lazer por toda a parte: quadras de areia, basquete e areninha, playground, pista de skate e mesa de xadrez são os principais atrativos do local. Há ainda brinquedos infláveis, como pula-pula e escorrega, e food trucks com petiscos para todos os gostos.

Legenda: Por ter pouca sombra, movimento no espaço se intensifica no fim da tarde Foto: Ismael Soares

O espaço também se tornou um ponto de encontro na região para adolescentes e jovens: rodas de conversa e música, ensaios de coreografias e brincadeiras coletivas, como carimba, também são frequentes no parque.

Floresta do Curió

Legenda: Floresta do Curió possui trilha bem sinalizada que permite contemplação da natureza Foto: Fabiane de Paula

Primeira Área de Relevante Interesse Ambiental (ARIE) do Ceará, o Sítio Curió (também conhecido como Floresta do Curió) é um pequeno tesouro na Lagoa Redonda.

Aberta para visitação de terça a domingo, das 6h às 15h30, a floresta abarca o último trecho de mata atlântica em área urbana da Capital. O espaço possui cerca de 2km de trilha e é rico em fauna e flora, um deleite para a curiosidade dos pequenos.

Legenda: Além do passeio, crianças podem brincar, escalar e jogar em meio à natureza Foto: Fabiane de Paula

De segunda a sábado, há a possibilidade de agendamento de visitas guiadas para pequenos grupos, por meio do site da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA), mas também é possível fazer trilhas sem guia. Por conta da fauna local, é indicado o uso de tênis para segurança de toda a família.

Aos domingos, por meio do Viva o Parque, há diversas atividades especiais, das 8h às 12h, como escalada, slackline, ações de educação ambiental e recreação infantil.

Praça Luíza Távora

Legenda: Praça Luiza Távora é opção de passeio ao ar livre na Aldeota Foto: Ismael Soares

Se durante o dia a calmaria toma conta da praça Luíza Távora, na Aldeota, quando o sol se põe um movimento intenso de carrinhos de bebê, mães e pais brincando com suas crianças e tutores passeando com seus cachorros se inicia.

Legenda: O parquinho do espaço é pequeno, mas faz sucesso entre os pequenos Foto: Ismael Soares

Ampla e excelente para quem visa ensinar crianças a andar de bicicleta, patins ou patinete – ou praticar essas atividades –, a praça conta com brinquedos coloridos e playground fixo, além de brinquedos para aluguel por tempo limitado, como carrinhos. Também há um ponto do Bicicletar para quem quiser pegar uma bike “emprestada”.

Na hora de merendar, as opções são variadas: há pratinhos regionais, pipoca, doces e o encantador Café do Vagão, que funciona de terça a domingo e oferece sucos, salgados, chocolates, omeletes, tapiocas, waffles e tortas que fazem sucesso com os pequenos.

Ali há, ainda, o espaço Mais Infância, que promove atividades de pintura e recreação infantil nos fins de semana, e o Centro de Artesanato do Ceará (Ceart), uma oportunidade de apresentar a história e a arte de centenas de artesãos cearenses às crianças.

Beira Mar

Legenda: Skate Park começa a ter mais movimento após o pôr do sol Foto: Ismael Soares

Um dos lugares favoritos das crianças, a praia, não pode ficar de fora do roteiro de férias. E na Beira Mar, além do sol, do mar e dos quiosques com delícias gastronômicas, uma série de atividades diferentes podem captar a atenção e a energia dos pequenos.

Por lá, um espaço que tem se destacado é o Skate Park, que tem sido ocupado tanto por skatistas e patinadores mais experientes quanto por crianças e adolescentes que querem se divertir e aprender um pouco dos esportes.

Legenda: Valentina Passos, 8, frequenta o Skate Park com o pai, Nilton Foto: Ismael Soares

O local fica ao lado do Espigão do Náutico e tem acesso gratuito – mas, especialmente para os pequenos, é importante investir em equipamento de proteção, como joelheiras, cotoveleiras e capacetes.

Outra opção para tirar as crianças da rotina é levá-las para andar de canoa polinésia, atividade promovida pela Vibe Va'a Club. A escola de canoagem fica em frente ao Skate Park da Beira Mar e permite alunos a partir de 5 anos, a depender da altura, sempre em companhia dos pais ou responsáveis.

Os passeios duram entre 50 e 60min e ocorrem de segunda a sexta, das 5h às 9h30, aos sábados, das 6h às 10h e aos domingos, das 7h às 11h. Diariamente, também é possível navegar das 16h às 18h.

Complexo Cultural Estação das Artes

Legenda: Atividades cênicas e circenses ocupam a Estação das Artes aos domingos Foto: Thiago Matine/Estação das Artes

No Centro da Cidade, o espaço onde funcionava a Estação Ferroviária João Felipe deu lugar a alguns dos mais recentes e interessante equipamentos de cultura, lazer e memória da Capital.

Lá, além da Pinacoteca do Ceará e do recém-inaugurado Museu Ferroviário João Felipe, que oferecem exposições e visitas guiadas para toda a família, há ações voltadas para o público infantil na gare da Estação das Artes aos domingos, sempre das 9h às 12h.

Legenda: Pintura no papel kraft é uma das atividades para os pequenos do Domingo na Estação Foto: Big Mark/Estação das Artes

A programação gratuita varia de semana para semana e é divulgada nas redes sociais do equipamento, mas costuma incluir atividades de arte-educação, como apresentações teatrais e circenses, contação de histórias, recreação e pintura infantil.

Há, ainda, o Mercado AlimentaCE, praça de alimentação focada em pequenos negócios cearenses com refeições, lanches e sobremesas para todos os gostos.

Serviço

Parque do Cocó

Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, S/N - Cocó

Mais informações: @cocomeuxodo

Área Adahil Barreto

Endereço: Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres

Parque da Liberdade (Cidade da Criança)

Endereço: R. Pedro I, S/N

Parque Rachel de Queiroz

Endereço: R. Edgar Falcão, S/N

Mais informações: @parqueracheldequeirozoficial

Parque Dom Aloísio Lorscheider

Endereço: Av. Bernardo Manoel, S/N

Floresta do Curió

Endereço: Av. Professor José Arthur de Carvalho - Lagoa Redonda

Mais informações: @florestadocurio

Praça Luíza Távora

Endereço: Av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota

Skate Park da Beira Mar

Endereço: Av. Beira Mar, 2959 - Meireles

Complexo Cultural Estação das Artes

Endereço: R. Dr. João Moreira, 540 - Centro

Mais informações: @estacaodasartes.ce