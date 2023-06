Tudum 2023: Tudo que eu vi durante três dias de evento da Netflix

O retorno presencial do Tudum, evento realizado pela Netflix, deixou fãs em polvorosa. Durante três dias, o público pôde conferir ativações e experiências de séries queridinhas, como "Eu Nunca", "Bridgerton", "Wandinha" e "Round 6", e de filmes lançamentos originais da plataforma de streaming, por exemplo "O Resgate 2" e "Agente Stone".

Montada no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, a estrutura de mais de 3,5 mil metros quadrados impressionava pela beleza dos cenários das produções. Entre os dias 16 e 18 de junho, milhares de pessoas passaram por lá.

Imprensa e convidados puderam ainda conhecer, um dia antes, com exclusividade toda a estrutura. Foi bem legal se sentir um pouquinho nas séries. Tirei foto com Arnold Schwarzenegger que está na série "Fubar", lançada em maio deste ano. E me senti bem parisiense no restaurante do Gabriel de "Emily em Paris".

Legenda: Set de Emily em Paris trazia cenário do restaurante do Gabriel Foto: Arquivo Pessoal

Os fãs mais corajosos puderam brincar de Batatinha 1, 2, 3, o famoso jogo mortal de "Round 6". É claro que por aqui as pessoas que se mexiam eram apenas eliminadas da dinâmica. Outro set bastante legal era o de "Cobra Kai" com a réplica dos três dojos da série. Até me arrisquei a aprender alguns golpes no Miyagi-Do.

A ativação de "Wandinha" foi um sucesso a parte, até porque a série repercutiu bastante entre o público brasileiro, especialmente o mais jovem. Dava para dançar a famosa coreografia da personagem na pista de dança, conhecer o estúdio macabro de Xavier e, claro, o quarto da protagonista, o tio Chico e o Mãozinha.

Sucesso coreano

Diante de tanto sucesso das produções sul-coreanas da Netflix, os famosos doramas, um cenário especial foi todo montado com sets de algumas séries, como "Pousando no Amor", "Lição", "Alquimia das Almas" e "Uma Advogada Extraordinária".

No corredor, tinha também barraquinhas de quitutes típicos, tudo feito na hora mesmo, dentre Dalgona, um biscoito de açúcar caramelizado; Kimbap, um enrolado de arroz com legumes e omelete; entre outras opções.

A ativação de "Com Carinho, Kitty" atraiu bastante o público, já que era uma cabine de fotos impressas instantaneamente. Fica a recordação para sempre!

Ver celebridades de pertinho

No palco principal, vários atores e atrizes fizeram presença e, certamente, essa experiência foi marcante para os fãs. Chase Stokes, o John B de "Outer Banks", chegou até a descer do palco e fazer fotos com o público que estava no local. Arnold Schwarzenegger, Corey Mylchreest, India Amarteifio e Nicola Coughlan, de "Bridgerton", também estiveram por lá.

Henry Cavill, Chris Hemsworth, Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt complementaram ainda o primeiro dia do evento com aparições bastante simpáticas. Interagiram com o público e agradeceram muito o carinho dos brasileiros.

Legenda: No palco da estrutura da Bienal, Chris Hemsworth interagiu bastante com o público Foto: Lívia Carvalho

E, realmente, o público não parava de gritar, era muita emoção ver todos esses astros assim tão de pertinho.

O grande show

Já no sábado (17) aconteceu o grande show do Tudum, com transmissão ao vivo para o mundo todo, em estrutura montada ao ar livre no Parque Ibirapuera. Diversas estrelas subiram ao palco para anunciar lançamentos da plataforma, entre filmes e séries.

Milhares de pessoas aguardavam, ansiosamente, para ver as estrelas. Alguns fãs chegaram por volta de 8h para conseguir um lugar perto das grades, outros foram até de outros estados só para o evento.

Foram mais de duas horas de show e o público não desanimou nenhum segundo, todo esse carinho emocionou muito os atores que sempre agradeciam bastante pelo amor dos fãs brasileiros. O elenco do live-action de "One Piece", por exemplo, foi ovacionado. A série, que só estreia dia 31 de agosto, é estrelada por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar.

Legenda: Elenco da nova série de Avatar, que estreia em 2024, deixou fãs em polvorosa no grande show de sábado Foto: Lívia Carvalho

Outro que chamou bastante a atenção do público foi Gordon Cormier, o Aang do live-action de Avatar: A Lenda de Aang, ainda sem data de estreia. Dallas Liu, Daniel Dae Kim, Amber Midthunder e Ken Leung complementam o elenco.

Dentre tantos lançamentos e possibilidade de ver seus ídolos, o evento foi certeiro em seguir no Brasil e uma baita experiência para quem é fã.

Lançamentos e novidades

Todas as novidades e lançamentos podem ser conferidos na live que está disponível no YouTube da Netflix, assista:

*Repórter viajou a convite da Netflix