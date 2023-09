Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (22) a quatro ilustres cearenses

A entrega e o brilhantismo de quatro notáveis cearenses são homenageados em mais uma edição do Troféu Sereia de Ouro. Concedida pelo Sistema Verdes Mares, integrante do Grupo Edson Queiroz, uma das mais tradicionais comendas do Estado evidencia a vocação de nosso povo para transformar e evoluir a sociedade em amplas áreas do conhecimento.

O prêmio foi criado em 1971 pelo chanceler Edson Queiroz e por dona Yolanda Queiroz e, desde a época, é concedido anualmente a personalidades cujo talento e dedicação se sobressaem e promovem expressivos avanços, seja em atividades públicas ou privadas. O resultado são gerações inspiradas por um desejo constante de reinvenção e progresso.

Nesta sexta-feira (22), recebem a distinção a professora e fundadora da Casa de Vovó Dedé, Regina Barbosa; o ministro da Educação, Camilo Santana; o cantor e compositor Ednardo; e o empresário José Roberto Nogueira. Um time singular, agora na coleção de agraciados com a láurea. A solenidade será transmitida em tempo real pela TV Diário, a partir das 21h.

O propósito do Sereia de Ouro pode ser encarado como missão: reverenciar quem contribui para o desenvolvimento do Ceará, do Brasil e do mundo por meio de nobres gestos de esforço humano e profissional. Não à toa, o grande destaque a jornadas exemplares, marcadas por superação de limites e incansável fazer.

Cidadãos e cidadãs capazes de desenhar novos horizontes e mudar a realidade para melhor. Ao acolherem nas mãos o título que hoje lhes é atribuído, seguem com estímulo restaurado de persistência e vitalidade, mantendo viva a excelência. Eis, enfim, o intuito do Troféu Sereia de Ouro: não perder de vista o valor de crescer e fazer o bem.



Regina Barbosa

Professora e filantropa

Foto: Ismael Soares

Fundadora da Casa de Vovó Dedé, instituição sem fins lucrativos atuante na Barra do Ceará, Regina Barbosa nasceu em São Luís (MA), mas chegou a Fortaleza ainda criança. O pendor para a música foi um dos traços mais proeminentes da menina, sobretudo ao acompanhar o irmão estudando acordeom. Dali para ingressar no universo artístico foi um pulo.

Aos 17, casou-se com Mansueto Barbosa e tiveram quatro filhos. Cuidar da família passou a ser o propósito da professora de piano, cuja prole lhes deu sete netos e três bisnetos. Movida por desafios, Regina idealizava um futuro no qual podia retribuir todo o conhecimento que dispunha. Um sentimento de partilha e caridade que não tardou a se materializar.

Junto ao esposo, guiada pelo dever humanitário, efetivou a criação da Escola de Vovó Dedé. Arte, cultura e educação para crianças e jovens, entre seis e 29 anos, passaram a ser alternativa real na periferia de Fortaleza. A dedicação de Regina atravessa inúmeras histórias da comunidade atendida por sua filantropia. Realidades modificadas pela ternura.

Não à toa, o sentimento de que é mãe de muitos, provedora de belos passos na vida e na música. Tudo isso também fruto de uma didática única, na qual os anseios e perspectivas dos estudantes são encarados com escuta e carinho. “Tia Regina é uma das pessoas mais caridosas que encontrei de bondade e amor”, expressa um dos pupilos.

Ser agraciada com o Troféu Sereia de Ouro desperta toda uma comovente retrospectiva na professora. O reconhecimento confunde-se com a relevância e a dedicação construídas nos 30 anos de história da Casa de Vovó Dedé. “Receberei com muito carinho. Pelo Mansueto, pelos filhos, pela família e pela Casa. Colocarei o prêmio em um lugar bem especial para lembrarem. Para quem olhar o Sereia de Ouro poder ver trabalho e amor”.



Camilo Santana

Ministro da Educação

Foto: Thiago Gadelha

Camilo Sobreira de Santana nasceu no município do Crato em 1968, período marcado pela ditadura militar. Na infância, testemunhou o pai, Eudoro Santana, ser preso por ir contra o regime. Segundo ele, essa imagem – além do espírito militante também da mãe, Ermengarda – permanece até hoje e ajuda a explicar a vocação para melhorar o cotidiano das pessoas.

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará, Camilo iniciou a luta política no movimento estudantil. Após concluir o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ocupou, como servidor público concursado, o cargo de superintendente do Ibama no Estado. Esses passos alicerçaram uma liderança atenta ao apelo popular.

Foi assim que em 2006 assumiu a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará; venceu a eleição para deputado estadual em 2010; e, em 2012, se tornou Secretário das Cidades do governo Cid Gomes. As eleições de 2014 representaram um marco, uma vez ter disputado o governo do Ceará. Ganhou. E o povo o escolheu para assumir mais um mandato, em 2018.

Entre os desafios enfrentados nas duas gestões – crise hídrica, tensões políticas nacionais, ataques de facções e motim de policiais – o maior foi a pandemia de Covid-19. O esmerado trabalho nesse período, aliado a várias conquistas na área educacional, rendeu-lhe grande reconhecimento, a ponto de ser convidado para assumir o Ministério da Educação, em 2023.

Agora dividido entre Brasília e Fortaleza – nesta última onde reside a esposa, Onélia Santana, e os filhos, Pedro, Luísa e José – Camilo Santana comemora o recebimento do Troféu Sereia de Ouro. “Nunca imaginei chegar onde cheguei, mas sempre procurei me dedicar e corresponder com muita energia. O prêmio aumenta nossa responsabilidade”.

Ednardo

Cantor e compositor

Foto: Thiago Gadelha

Um dos responsáveis por eternizar sabores, saberes e cores do Ceará, José Ednardo Soares Costa Sousa, ou simplesmente Ednardo, nasceu em Fortaleza no dia 17 de abril de 1945. Encontrou a música inicialmente com o piano. A juventude repleta de arte foi fruto do incentivo dos pais, os professores Oscar Costa de Sousa e Maria Ester Soares Costa Sousa.

Do primeiro instrumento, seguiu-se o desejo de criar as próprias canções com o violão. Em paralelo, coexistia o estudante universitário, oportunizando a graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará. Ednardo ainda chegou a trabalhar na fábrica da Petrobrás, mas os palcos eram destino firme no horizonte.

No final dos anos 1960, o caráter bravio e fecundo dele alinhou-se com outras mentes criativas de Fortaleza: era o Pessoal do Ceará. O grupo de artistas e intelectuais cearenses pensava e idealizava outra realidade para o Brasil, mergulhado na ditadura militar desde 1964. Entre tantos passos e feitos, a poesia de Ednardo ultrapassou as dunas brancas.

Uma vasta produção, com mais de 400 composições e parcerias inesquecíveis, sela a trajetória do mestre. A jornada dele adentrou inclusive a realização do Massafeira Livre, em 1979, no Theatro José de Alencar. A iniciativa celebrou a criatividade cearense em diversas linguagens artísticas. Prova do caráter múltiplo do gênio.

O cancioneiro de Ednardo guarda ligação única com a formação do Ceará, conforme apontam amigos e admiradores, reforçando a grandiosidade dele. Glória refletida com o recebimento do Troféu Sereia de Ouro. “O prêmio me deixa com a certeza de que o resultado chega às pessoas. É maravilhoso. Não tem preço”.



José Roberto Nogueira

Empresário

Foto: Fabiane de Paula

Estudo, talento e resiliência traduzem bem a estrada de José Roberto Nogueira. O empresário é fundador e presidente da Brisanet, principal provedor de internet do Nordeste. Até chegar a esse patamar, a empresa – cuja história se confunde com a do próprio dono – bebeu de muito trabalho visando oferecer um serviço de excelência e alterar o panorama do Estado.

Tudo começa em Lagoa Nova, zona rural de Pereiro, município do interior cearense, distante 338 quilômetros de Fortaleza. Nesse lugar onde nasceu, cresceu e ainda vive, José Roberto trabalhou na roça junto aos pais e irmãos desde os cinco anos de idade. Somente aos 10 aprendeu a ler, caminhando quilômetros até a escola.

Um acontecimento despertou o menino para aquilo que traria uma nova perspectiva de vida: viu um rádio pela primeira vez. A curiosidade em saber como funcionava o aparelho fez-lhe decidir aprofundar saberes no que depois entendeu como Eletrônica. A partir dali, tudo mudou, sobretudo com a mudança para São Paulo. Por lá, trabalhou na Embraer.

Sempre visando retornar à terra natal, porém, abriu uma escola de informática em Pau dos Ferros (RN), formando diversos jovens. Em 1997, vendo que era possível transmitir o sinal de internet a longas distâncias, decidiu usar a tecnologia para levar conexão à rede para Pereiro, finalmente estabelecendo a Brisanet. A casa surgiu com a intenção de levar internet a residências de baixa renda, mesmo em áreas rurais.

Além da empresa, José Roberto tem outra, a Nossa Fruta Brasil, fruto do investimento do cearense em um experimento envolvendo multiculturas. Tanta excelência o faz encarar o Troféu Sereia de Ouro como grandiosa conquista. “Hoje temos a consciência de que fizemos um grande trabalho, e esse reconhecimento vem para trazer mais motivação”.