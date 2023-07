Tony Bennett inspirou Lady Gaga a não desistir de carreira; conheça história

Quem escuta o álbum “Cheek to Cheek”, de Lady Gaga e Tony Bennett, nem imagina que a cantora pensou em desistir da música antes de lançá-lo, em 2014. Na época, a artista revelou que o apoio da lenda do jazz, falecida nesta sexta-feira (21), foi crucial para que ela continuasse com a carreira.

Para a revista norte-americana Parade, Gaga falou sobre o momento difícil, explicando como uma conversa com Bennett mudou os rumos da trajetória dela na música: “Seis meses atrás, eu não queria mais cantar. Num outro dia, Tony me disse: 'nunca, na minha carreira, eu deixei de querer fazer isso'. Isso me pegou. Eu digo ao Tony todo dia que ele salvou minha vida".

Durante a entrevista, a voz de “Shallow” ainda falou sobre como a amizade com o cantor foi revigorante, já que outras pessoas do meio costumam “tirar vantagem” de artistas.

“Não vou citar nomes, mas as pessoas ficam irracionais quando se trata de dinheiro, na forma como tratam você, com o que esperam de você. Mas se você ajuda um artista, isso não lhe dá o direito, quando esse artista se torna grande, de tirar vantagem dele. Fiquei tão triste. Não conseguia dormir. Me senti morta. Então passei muito tempo com Tony. Ele não queria nada além de minha amizade e minha voz." afirmou.

PARCERIA MUSICAL

Além de “Cheek to Cheek”, a parceria bem-sucedida deu origem ao álbum “Love for Sale”, de 2021. Na produção musical, Gaga e Bennett encantam o ouvinte em 12 faixas, que misturam o pop da cantora com o jazz do artista.