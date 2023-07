Morre Tony Bennett, lenda da música, aos 96 anos

Tony Bennet, estrela do jazz e da música pop, morreu nesta sexta-feira (21), aos 96 anos, em Nova York. A notícia foi confirmada pela revista Variety e pelo jornal Daily Mail.

Segundo a Variety, o artista foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016, mas continuou com as apresentações e gravações musicais até 2021, quando se aposentou da carreira.

Até o momento, não há informação exata sobre a causa da morte.

Carreira

Tony vendeu milhões de discos em todo o mundo e venceu 20 Grammys, um deles por conjunto da obra. Na música, também repercutiu após parceria com cantores como Frank Sinatra e Lady Gaga.

Por Sinatra, ele chegou a ser chamado de "o maior cantor popular do mundo", com mais de 50 milhões de discos vendidos. Dos anos 1950 ao início dos anos 1960, ele foi citado como um dos principais artistas do pop, retomando o estrelato nos anos 1990.

A última aparição de Bennet foi no Radio City Music Hall, em agosto de 2021, junto de Lady Gaga. Enquanto isso, o último lançamento como artista ocorreu dois meses antes, com 'Love For Sale', sequência de 'Cheek to Cheek'.