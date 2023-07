Jorge Aragão realizará tratamento de câncer em casa

O cantor Jorge Aragão iniciará o tratamento contra um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que se espalha pelas células do sistema linfático, em casa, conforme comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do artista nessa segunda-feira (17).

A assessoria ainda explicou que a família do músico preferiu aguardar os próximos passos do tratamento para se pronunciar, mas que Aragão está “muito confiante e tendo o apoio de toda a família e dos fãs”.

O artista anunciou por um comunicado publicado no Instagram, no sábado (15), que havia sido diagnosticado com a doença. Ele descobriu o quadro de saúde após realizar uma bateria de exames.

“Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente à medida que for possível”, diz o comunicado.