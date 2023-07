Jorge Aragão é diagnosticado com Linfoma não Hodgkin

Após realizar uma série de exames, o cantor e compositor Jorge Aragão foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do artista neste sábado (15).

“O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante sob os cuidados da hematologista Dra Caroline Rebello e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo”, continua o comunicado.

Ainda de acordo com a assessoria, Aragão pretende manter os compromissos profissionais imediatamente, “à medida que for possível”.

“Nós, da sua equipe, assim como toda a sua família, nos comprometemos mantê-los informados sempre que necessário”, finaliza a nota.

Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

O primeiro sintoma de linfomas não Hodgkin, conforme explica o Manual MSD - Versão saúde para a família, é o aumento rápido e normalmente indolor dos linfonodos no pescoço, sob os braços ou na virilha.

Em crianças, segundo o manual, os primeiros sintomas são anemia, erupções cutâneas e sintomas neurológicos, como fraqueza e anomalias sensoriais.