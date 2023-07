Ex-nora de Rainha Camila diz que ela tinha dificuldade em lidar com a rejeição de sua imagem

A ex-editora de moda Sara Parker Bowles é ex-nora da rainha Camila Parker e contou em entrevista ao “The Times” que a ex-sogra teve dificuldade em lidar com a rejeição de sua imagem devido ao casamento com o rei Charles. Sara foi casada com o filho de Camilla, Tom Parker, entre 2005 e 2018, mas ela e a rainha continuam próximas.

“Camila não era aceita de jeito nenhum. Ela não falava sobre isso, era muito corajosa e não reclamava. Tom ficou preocupado de isso acontecer de novo na morte da rainha Elizabeth, mas foi o contrário”, contou a ex-editora de moda.

Sara ainda revelou que Camila estava muito nervosa com a coroação, que aconteceu em maio em uma cerimônia exibida para o mundo.

“Camila estava muito, muito nervosa. Ela queria as pessoas que amava ao seu redor. Já o rei não estava nem um pouco nervoso. Mas Camila não pediu nada disso. Ela é a face humana da família real porque não faz parte dela”, acrescentou.