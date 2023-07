Piloto passa mal e passageira aterrissa avião nos EUA; veja vídeo

O piloto de um avião de pequeno porte passou mal e uma passageira assumiu o controle do voo, próximo ao aeroporto Martha's Vineyard, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (15), após o comandante, de 79 anos, sofrer uma "emergência médica". As informações são do jornal O Globo.

A polícia norte-americana informou que o acidente resultou "em um pouso forçado fora da pista que fez com que a asa esquerda da aeronave se partisse ao meio". As identidades das vítimas do acidente não foram reveladas, mas as autoridades locais afirmaram que elas foram levadas a uma unidade de saúde.

Assista ao vídeo

Estado de saúde das vítimas

Segundo a polícia, o piloto ficou em estado grave e a passageira saiu ilesa, recebendo alta no mesmo dia do acidente. Eles moram no estado de Connecticut, nos Estados Unidos.

O avião envolvido no caso é um jato Piper Meridian 2006, que decolou no início da tarde de sábado de Westchester County, em Nova York.

O acidente é investigado pela polícia estadual, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e pela Administração Federal de Aviação.