Tubarão-elefante, que pode chegar até 10 metros, é fotografado em Portugal; veja imagem

Um tubarão-elefante foi flagrado na zona do parque eólico de Viana do Castelo, em Portugal. O animal é o segundo maior tubarão do mundo, podendo crescer até 10 metros de comprimento.

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) fez um registro do tubarão e compartilhou nas redes sociais.

O tubarão-elefante ataca humanos?

O tubarão-elefante é um peixe que não ataca humanos e que se alimenta de krill, plâncton e ovas de peixe. Conforme o DGRM, ele é capaz de filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora, o que permite reter o alimento na boca.

Além disso, é o segundo maior tubarão do mundo, perdendo apenas para o tubarão-baleia. Eles costumam nadar de forma lenta, devido ao tamanho que podem chegar até 10 metros de comprimento.

No entanto, eles já foram flagrados dando saltos fora de água como os golfinhos. Em Portugal, o tubarão-elefante fica próximo da orla atlântica.