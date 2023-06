Tubarão que atacou russo no Egito era fêmea e esperava filhotes; veja explicação para agressividade

O tubarão-tigre que matou um turista russo no mar de um resort em Hurghada, no Egito, era fêmea e esperava filhotes, segundo disse um dos especialistas que conduziu a dissecação do animal. As informações foram divulgadas pelo blog 'Page Not Found', do jornal Extra.

O animal foi capturado e morto em um ato de vingança após matar Vladimir Popov, de 23 anos, no dia 8 de junho. Os restos mortais do jovem foram encontrados no estômago do tubarão, que será mumificado e exposto em um museu egípcio.

Segundo especialistas, o "grande número de fetos" no útero do animal explicaria o comportamento agressivo das fêmeas grávidas da espécie, que buscam eliminar potenciais ameaças no local escolhido para o nascimento.

Fêmeas podem nadar em águas rasas para dar à luz

Em entrevista a uma TV egípcia, o professor do Instituto Nacional Egípcio de Ciências Marinhas, Mahmoud Dar, disse haver algumas situações que levam os tubarões a nadarem perto da costa.

Uma delas é quando fêmeas grávidas, que estão próximas do parto, se movem para águas mais rasas para evitar os machos e outras ameaças naturais.

"A fêmea de tubarão implementa seu instinto natural colocando seus recém-nascidos em um local seguro e, se encontrar qualquer criatura viva, seja humana ou não, entra em estado de agitação e o ataca, porque se sente ameaçada", declarou o especialista.

Ainda conforme o professor, a fêmea que matou Vladimir podia estar a apenas um dia de dar à luz e inspecionava a área em busca de ameaças.