Processo envolvendo Robinho volta à pauta de julgamento no STJ

O caso de Robinho voltou a ser pauta no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso da defesa retornou para a pauta de julgamento nesta quarta-feira (14) e será discutido na Corte Especial, em sessão marcada para o dia 2 de agosto. Uma série de áudios entre o ex-jogador e amigos, todos condenados pelo crime, foi divulgado pelo portal UOL.

João Otávio de Noronha, ministro do STJ, pediu vistas de um recurso da defesa e isso suspenderia o julgamento por até dois meses. O prazo terminaria na próxima segunda-feira. O STJ avalia pedido do Governo da Itália para que o jogador cumpra a pena de nove anos no Brasil. Robinho foi condenado por estupro de uma jovem em Milão, há dez anos, em 2013.

A defesa do jogador brasileiro pediu para a Justiça italiana juntar ao processo a íntegra da ação original. O intuito dos advogados é provar que Robinho teve os direitos prejudicados no julgamento em Milão. O pedido foi negado pelo relator do caso, Ministro Francisco Falcão. Então, a defesa recorreu à Corte Especial.

O governo italiano quer que o Tribunal brasileiro homologue a sentença de Robinho, condenado por estupro. Assim, a pena de nove anos de prisão poderia ser cumprida no Brasil.

ÁUDIOS DIVULGADOS: