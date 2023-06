Áudios de Robinho usados para condenação por estupro são divulgados: 'A mina estava embriagada'

Áudios das conversas entre o ex-jogador, Robinho, e seus amigos foi acessado pelo UOL e divulgados nesta quarta-feira, (14). O conteúdo serviu na investigação do Ministério Público da Itália para a acusação de estupro feita contra o brasileiro. Robinho, apesar de condenado a nove anos de prisão na Itália, segue em liberdade, já que está no Brasil.

Com celular grampeado, as conversas de Robinho com seus amigos confirmavam que a jovem albanesa foi estuprada pelo brasileiro e outros cinco amigos. O conteúdo exposto, bastante delicado, expõe preocupações, relatos e provas do caso.

"Eu comi a mina, ela fez chupeta para mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá", Robinho assume. Posteriormente, o jogador demonstra preocupação caso a imprensa saiba do caso, "Caralho, se esse bagulho sai na imprensa, vai me foder".

Segundo o UOL, o ex-jogador brasileiro e seus cinco amigos foram procurados para comentar sobre os áudios vazados, mas nenhum deles se pronunciou sobre a situação.

Robinho, em determinado momento da conversa com Jairo, seu amigo, chega a debochar da situação dizendo não estar ligando para o que está acontecendo e justifica a despreocupação com "a mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem que eu sou".

CONFESSOU

Em outro momento da conversa, o ex-jogador afirmou ter visto seus amigos no ato sexual com a jovem que os acusa de estupro e incrimina seus amigos. "Os muleques que estão f... Olha como Deus é bom. Eu nem toquei na menina, agora eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se f...", disse Robinho. "Se ela for acusar, ela vai acusar o Claytinho (Clayton Florêncio dos Santos) que tocou nela. De resto, ninguém tocou nela", concluiu Robinho. Nas conversas, é possível ouvir Robinho planejando o que faria caso a polícia o chamasse para depor. O ex-jogador ainda diz que não conhece a menina. "Primeiro, o bagulho faz há um ano. Segundo: não toquei nem nessa menina. Quem tocou nela está lá no Brasil. Vai atrás do pessoal que está lá no Brasil. Ah, quer ir atrás dos caras, pô, vai lá no Brasil lá, irmão. Vai lá no Brasil. O importante é que eu nem conheço essa mina, nem conheço ela. Vê se ela tem meu telefone, se ela já me beijou. Nem conheço." NO DEPOIMENTO Em depoimento realizado à polícia da Itália, o amigo de Robinho, Ricardo Falco, diz que o jogador estava na festa, mas que não tem nada a ver e afirma que o ex-jogador não sabe nem quem é a menina que os acusou. Robinho, no final da reportagem ainda expõe a preocupação com uma possível gravidez da vítima. "E agora? Vai entender se a mina teve filho ou não, ninguém sabe se ela teve, se ela não teve, a polícia não vai falar". Alex, com quem Robinho conversava, diz que se a vítima não tiver um filho, seria a palavra dela contra a deles. O ex-jogador ainda diz que a parte boa disso tudo é que a discoteca não tinha câmeras. "O cara que o Jairo contratou falou assim, que a única coisa boa é que os cara tá lá no Brasil e na discoteca não tinha câmera, porque se pegasse a câmera, os cara ia pegar eles até no Brasil. Como não tinha câmera, vai ficar meio embaçado pra mina provar que estupraram ela se ela não tiver grávida", disse Robinho. Robinho teria sido vítima de golpe, afirma ex-empresário: 'Ele não estuprou ninguém' Por que Daniel Alves está preso e Robinho não? Entenda diferenças entre os casos