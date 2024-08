Novo ataque da Rússia à Ucrânia deixa 6 pessoas mortas e 55 feridas nesta sexta (30)

Um ataque a bombas guiadas feito pela Rússia contra a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, atingiu um prédio residencial, matando seis pessoas e deixando pelo menos 55 feridos, segundo autoridades locais.

Conforme o governador Oleh Syniehubov, cerca de 20 vítimas estão em estado grave.

O playground do prédio também foi atingido e uma das mortes é de uma criança que brincava no local. Outras três pessoas morreram no bloco de apartamentos de 12 andares, que pegou fogo após o ataque.

As autoridades não detalharam as circunstâncias em que as outras duas pessoas faleceram nos ataques.

Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. A região ao redor têm sido alvo de ataques de bombas guiadas altamente destrutivas pelos russos há algum tempo.

Em uma publicação na rede social X, o presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, compartilhou um vídeo feito por moradores vizinhos ao prédio atingido e pediu novamente aos aliados ocidentais para liberarem armas de longo alcance contra a Rússia.

"O ataque russo em Kharkiv foi diretamente sobre pessoas, sobre casas comuns. (...) Ele foi realizado usando uma bomba guiada, um ataque que poderia ter sido evitado se nossas Forças de Defesa conseguissem destruir aeronaves militares russas em suas bases. Precisamos de decisões fortes de nossos parceiros para acabar com esse terror. Esta é uma necessidade absolutamente legítima. Não há razão racional para limitar a defesa da Ucrânia".

A Ucrânia diz que a maneira mais eficaz de conter esses ataques é mirar em aviões russos, não nas bombas em si.