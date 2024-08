Príncipes William e Harry se veem em funeral do tio, mas não conversam

Após a morte do lorde Robert Fellowes, membro da família real, os príncipes William e Harry se reencontraram na última quarta-feira (28). O funeral do tio foi o primeiro momento em que os dois se viram desde a coroação do rei Charles III, realizada dia 6 de maio de 2023. Conforme o portal britânico The Sun, eles não conversaram um com o outro.

O sepultamento foi realizado no condado de Norflk, no Reino Unido. “Harry e William estavam juntos ontem para se despedir do tio, mas não foram vistos conversando um com outro”, detalhou o The Sun, conforme fontes que estavam no local.

Ambos apareceram “discretamente”, mas se sentaram em cantos separados nos últimos bancos da Igreja de Santa Maria. “Um amigo próximo da família disse que eles estavam ‘muito felizes em confirmar que os dois príncipes estavam lá'”, acrescentou o tabloide.

Os dois estão brigados desde a saída de Harry da realeza, em março de 2020. No entanto, a relação piorou depois de Harry acusar o irmão de agressão física.

Quem era Robert Fellowes?

O tio dos príncipes era casado com lady Jane Spencer desde 1978. Jane era irmã da princesa Diana e tia de sangue de William e Harry.

Além disso, lorde Robert Fellowes era ex-secretário da rainha Elizabeth II. Ele nasceu 11 de dezembro de 1941 e morreu, aos 82 anos, no dia 29 de julho deste ano.