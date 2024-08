Homem tenta embarcar enrolado com plástico filme como bagagem em Miami

Na última quinta-feira (29), um homem foi flagrado enrolado em plástico filme no aeroporto de Miami, ao tentar embarcar como bagagem em um voo da Latam. O caso, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerou especulações entre os internautas sobre uma possível encenação para vídeos.

As imagens mostram o homem totalmente coberto de plástico filme, usado normalmente para proteger malas que são despachadas no compartimento de carga do avião. A tentativa de embarque foi notada quando o passageiro tentou se registrar em um totem de atendimento automático. Funcionários da companhia aérea, ao perceberem a situação, alertaram a polícia.

A polícia do Condado de Miami-Dade compareceu ao local e retirou o homem de dentro do plástico filme, escoltando-o para fora das instalações do aeroporto.

Nos comentários das postagens sobre o incidente, internautas levantaram questionamentos, como: "Todo mundo perdeu a cabeça em Miami depois de 2020 ou estou percebendo isso agora?" e "Isso é algum tipo de tara?". Outros sugeriram que a ação poderia ser uma tentativa de criar conteúdo para redes sociais.