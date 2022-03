Guerra Rússia e Ucrânia hoje, quarta-feira (23); acompanhe as últimas notícias em tempo real

A guerra entre a Rússia e Ucrânia chega ao 28º dia nesta quarta-feira (23), com deputador russos ameaçando punir divulgação de "informações falsas" sobre ações do país feitas no exterior.

A medida visa a controlar as notícias sobre o conflito no leste europeu, iniciado em 24 de fevereiro. A nova norma pode ser somada a outra lei, a qual prevê penas de até 15 anos para quem divulgar "notícias falsas" sobre o Exército, mas ainda precisa de aprovação do presidente Vladimir Putin para entra em vigor.

No domingo (20), os russos chegaram a utilizar mísseis hipersônicos por dois dias seguidos contra o país vizinho. A arma utilizada no ataque tem alcance de até 2 mil quilômetros e voa a 10 vezes a velocidade do som.

O Exército russo também bombardeou uma escola de arte que servia de abrigo para várias centenas de pessoas na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Civis ficaram presos nos escombros.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.