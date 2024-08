Acidente com avião da Delta Airlines deixa dois mortos e um ferido em aeroporto dos Estados Unidos

Dois funcionários da Delta Airlines morreram e um ficou ferido, nessa terça-feira (27), após o pneu de um Boeing 757 explodir em uma instalação da companhia no aeroporto internancional de Atlanta, nos Estados Unidos. As informações são do g1.

O pneu estava sendo retirado do avião para ser trocado quando houve a explosão, segundo afirmou a rede de TV WSB.

A Delta Airlines confirmou a ocorrido e disse estar cooperando com investigações. "A família Delta está entristecida pela perda de dois membros da nossa equipe e pelos ferimentos de um terceiro após um incidente nesta manhã na instalação de operações técnicas e manutenção em Atlanta", afirmou a companhia.

Investigação

A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA disse à agência Reuters que estava abrindo uma investigação. A Administração Federal de Aviação informou estar em contato com a Delta sobre o caso.