Marcado por um tom reformista, o pontificado de Francisco se encerrou nesta segunda-feira (21), com episódios emblemáticos ao longo de 12 anos. Com passagem pelo Brasil, declarações pelo fim da guerra e manifestações sobre LGBTs, o argentino deixou um legado na Igreja Católica.

Papa Francisco morreu nesta segunda. O Santo Padre ficou internado por cerca de cinco semanas e recebeu alta no fim de março. Mesmo debilitado, ele deixou uma mensagem para os fiéis no domingo (20) de Páscoa.

Veja também Mundo Papa Francisco será enterrado em simples caixão de madeira; veja o que já se sabe sobre funeral Mundo Única visita do papa Francisco ao Brasil foi marcada por protestos e teve recorde de público

Relembre momentos marcantes de Papa Francisco.

Visita ao Brasil

A primeira viagem internacional de papa Francisco foi ao Brasil, em 2013, e reuniu mais de 3,5 milhões de pessoas na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada na Praia de Copacabana.

Segundo o Ministério do Turismo, foi o maior fluxo de visitantes registrados em uma única cidade no País. A grande concentração ocorreu após problemas estruturais no Campus Fidei, no bairro carioca de Guaratiba, onde aconteceriam as celebrações.

O papa aproveitou a situação para fazer uma reflexão: “Penso que podemos aprender algo daquilo que sucedeu nestes dias: por causa do mau tempo, tivemos de suspender a realização desta Vigília no Campus Fidei. Não quererá porventura o Senhor dizer-nos que o verdadeiro Campo da Fé não é um lugar geográfico, mas somos nós mesmos? Sim, é verdade! Cada um de nós, cada um de vocês, eu, todos”, afirmou.

Postura diante da Covid-19

Durante os anos mais críticos da pandemia, o papa Francisco protagonizou imagens emblemáticas, como a via-crúcis solitária na Praça São Pedro, substituindo o tradicional trajeto no Coliseu de Roma.

Mesmo com a idade avançada e após cirurgias, o pontífice retomou sua agenda com vigor.

Em 2021, ainda isolado no Vaticano, ele falou sobre a importância da solidariedade no pós-pandemia: “Não negligenciemos a cura. Para além da vacina para o corpo, precisamos da vacina para o coração: é a cura. Será um bom ano se cuidarmos dos outros”, disse, ao pedir um "renascimento e novas curas".

A Igreja e os LGBTs

O pontificado de Francisco ficou marcado por uma postura mais acolhedora em relação à comunidade LGBT+. “Se uma pessoa é gay e procura Jesus, e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la?”, declarou, em viagem de volta a Roma, após a JMJ do Rio de Janeiro, à jornalista Ilze Scamparini.

Em outra ocasião, chamou o preconceito contra homossexuais de pecado.

Apesar das falas, mudanças doutrinais não ocorreram, e o ato homossexual continua sendo considerado pecado pela Igreja. Ainda assim, o papa autorizou em 2023 a bênção a casais do mesmo sexo — embora o documento tenha reforçado que o matrimônio é exclusivo entre homem e mulher.

Apesar de avanços, Francisco também foi criticado por declarações consideradas homofóbicas. Em maio de 2024, segundo a imprensa italiana, teria pedido que bispos evitassem aceitar padres abertamente gays porque já havia "viadagem demais" nos seminários. Após a repercussão, pediu desculpas e afirmou não ter intenção de ofender.

Abusos na Igreja

O caso mais complexo enfrentado pelo papa no pontificado ocorreu durante a visita ao Chile, em 2018. Ao comentar denúncias contra o bispo Juan Barros, acusado de encobrir abusos cometidos pelo padre Fernando Karadima, Francisco afirmou que “não havia provas” contra Barros — declaração que gerou indignação, especialmente entre as vítimas.

Após reuniões com os sobreviventes, o papa reconheceu o erro e pediu perdão. Implementou reformas no episcopado chileno, incluindo demissões e reorganização de dioceses.

Juan Carlos Cruz, uma das vítimas, foi nomeado membro da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores.

O episódio impulsionou a adoção da chamada “tolerância zero” contra abusos na Igreja. Francisco acelerou processos de afastamento de clérigos acusados, como o cardeal americano Theodore McCarrick, e convocou uma histórica reunião em 2019 com 190 representantes de todo o mundo para discutir a proteção de menores.

Restrição ao uso do latim

Em julho de 2021, Francisco publicou um decreto limitando o uso do latim nas chamadas missas tridentinas, celebradas segundo o rito anterior ao Concílio Vaticano II. A decisão reverteu permissões ampliadas por João Paulo II e Bento XVI, gerando protestos entre os setores mais conservadores.

Francisco justificou a medida dizendo que o latim vinha sendo usado para fomentar divisões internas. “Em defesa da unidade do Corpo de Cristo”, essa medida foi necessária, argumentou.

Mulheres no Sínodo de Bispos

Em uma decisão inédita, o papa autorizou, pela primeira vez, que mulheres tivessem direito a voto no Sínodo dos Bispos — instância até então restrita a clérigos.

Antes da mudança, as mulheres só podiam participar como auditoras, sem poder de decisão. Agora, cinco irmãs religiosas têm direito a voto. O ato foi considerado um passo importante para a inclusão feminina na estrutura da Igreja.

Aproximação com a Igreja Ortodoxa

Um gesto histórico marcou o mês de fevereiro de 2016: o primeiro encontro entre o Papa Francisco e o patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, desde o cisma de 1054.

O aperto de mãos entre os líderes cristãos foi simbólico e considerado um marco de reaproximação entre Oriente e Ocidente.

No entanto, as relações esfriaram após o início da guerra na Ucrânia, especialmente pelo apoio do patriarca russo ao presidente Vladimir Putin. A tensão geopolítica impactou diretamente o diálogo ecumênico promovido pelo Vaticano.