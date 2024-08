Golfinhos têm comportamento 'agressivo' e causam preocupação em banhistas no Japão

As autoridades marítimas da região de Fukui — na região central do Japão — alertaram os banhistas sobre um aumento no número de mordidas de golfinhos. Apesar do aviso, um especialista da localidade aponta que os incidentes podem ser também obra de um único cetáceo querendo brincar.

Em 2024, dezoito banhistas foram mordidos em várias praias dessa região, de acordo com a Guarda Costeira local, que havia registrado apenas duas mordidas de golfinhos em 2022 e nove em 2023.

Veja também Mundo Ginasta tcheca de 23 anos morre após cair de montanha durante passeio na Alemanha Meio Ambiente ONU alerta para rápida elevação do nível do Oceano Pacífico e 'catástrofe' mundial

A maioria das mordidas foi leve, algumas simples arranhões, mas, em um incidente recente, uma criança teve que receber cerca de 20 pontos, disse Shoichi Takeuchi, chefe da Guarda Costeira.

Associação de turismo faz alerta

Na praia de Suishohama, uma associação turística local pediu cautela em site e distribuiu folhetos aconselhando as pessoas a não se aproximarem ou tocarem nos animais.

“Os golfinhos costumam ser criaturas calmas, mas podem mordê-lo até sangrar com seus dentes afiados, arrastá-lo para debaixo d'água e, no pior dos casos, colocar sua vida em risco”, alerta a associação.

De acordo com a Guarda Costeira, o número de golfinhos responsáveis pelas mordidas é incerto.

“Provavelmente é o mesmo indivíduo”, disse Tadamichi Morisaka, professor de cetologia da Universidade de Mie, à televisão NHK.

“Em vez de tentar prejudicar os seres humanos, ele poderia estar tentando interagir com eles, como faz com os semelhantes”, disse ele.