'Extremamente forte', tufão Shanshan toca o solo do Japão e obriga população a evacuar casas

Considerado “extremamente forte”, o tufão Shanshan tocou o solo da ilha de Kyushu, no Japão, na manhã desta quinta-feira (29), ainda noite de quarta (28) em Brasília. Ocasionando temporais no país asiático há dias, o fenômeno já havia provocado um deslizamento de terra que vitimou três pessoas.

Veja também Meio Ambiente ONU alerta para rápida elevação do nível do Oceano Pacífico e 'catástrofe' mundial Mundo Voo MH370: Cientista australiano diz ter descoberto possível localização de avião desaparecido Mundo Cearenses relatam susto e medo durante terremoto em Lisboa nesta segunda (26): "pareceu muito longo"

De acordo com informações da Agência Meteorológica do Japão (JMA), o centro do tufão avançou sobre a província de Kagoshima, na ponta sul da ilha, por volta de 8h.

Prevendo a chegada do fenômeno, o governo japonês já havia alertado a população que Shanshan causaria “ventos violentos, ondas altas e uma tempestade em níveis nunca vistos por muitas pessoas”.

Preocupadas com a intensidade do tufão, as autoridades de Kagoshima recomendaram que os 56 mil habitantes da província deixassem suas residências e se deslocassem até locais mais seguros.

Ainda segundo a JMA, a previsão é que a passagem de Shanshan resulte em 1.100 milímetros de precipitação em Kyushu até a manhã de sexta-feira (30). O volume representa metade da quantidade anual de chuva esperada para a região.

MORTES CAUSADAS PELO TUFÃO

A aproximação de Shanshan tem gerado fortes chuvas na maior parte do país nos últimos dias, tendo provocado, inclusive, um deslizamento de terra na cidade de Gamagori, na última terça-feira (27).

Na ocasião, uma casa teria sido soterrada, vitimando um casal, ambos com 70 anos, e o filho, de 30, segundo a agência de notícias local Kyodo.