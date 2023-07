Mariah Carey entra em trend da própria música ao lado de filhos gêmeos

A cantora Mariah Carey surpreendeu ao publicar, na quarta-feira (19), um vídeo divertido ao som de uma das suas músicas mais populares, “Touch My Body”. Nas imagens, publicadas no Instagram, a artista aparece dançando a trend ao lado dos filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, de 12 anos, fruto do relacionamento da famosa com Nick Cannon.

“Por que não? Pulando na tendência da minha própria música”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a beleza de Mariah foi bastante elogiada pelos fãs. “Ícone”, escreveu uma pessoa. “Uma coisa sobre a Mariah é que ela continua parecendo a mesma desde o seu primeiro álbum”, acrescentou outra. “Meu deus, que mulher”, elogiou mais um.

O hit “Touch My Body”, que aparece em vários vídeos de danças nas redes sociais, foi lançado em 2008, antes mesmo do nascimento de Moroccan e Monroe.