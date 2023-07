Influenciador mostra mansão de Gabigol e brinca ao ver iluminação: 'tem motel em casa'

O youtuber e influenciador Jon Vlogs mostrou, em um vídeo publicado no YouTube, detalhes da mansão do jogador de futebol Gabigol, localizada em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, é possível ver a sala da casa, com mesa de sinuca, vários jogos e desenhos de celebridades do futebol, como Pelé e Maradona. Gabigol aparece no vídeo, jogando videogame.

Legenda: Grupo jogou videogame durante a visita Foto: Reprodução/Youtube

Ele ainda tem na casa quadros com personagens de desenhos animados, como Mickey e Goku.

Ao chegar na entrada da sala da mansão, Jon Vlogs brinca dizendo que o atleta tem um motel em casa, devido à iluminação do espaço. “Cheguei no motel. Gabigol tem um motel em casa”, afirmou.

Legenda: Paredes da casa têm imagens de personalidades como Pelé Foto: Reprodução/Youtube

Jon Vlogs começou a fazer sucesso aos 15 anos, quando criou um canal no YouTube para compartilhar sua rotina diária com sua avó. Hoje, seus vídeos têm mais de 1 bilhão de visualizações