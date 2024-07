Capitão América 4 ganha teaser oficial com Hulk Vermelho e Harrison Ford no elenco; veja

Você é fã de Capitão América e achava que o famoso herói não daria mais as caras após a saída de Chris Evans do Universo Marvel? Pois está bem enganado. O trailer de "Capitão América: Nova Ordem Mundial", dessa vez com Falcão na pele do herói norte-americano, ganhou trailer nesta sexta-feira (12), com Anthony Mackie no papel de protagonista.

A nova fase do herói também marca uma nova fase do MCU na Marvel Studios, uma verdadeira aposta depois dos lançamentos complicados do gênero nos cinemas mundiais nos últimos tempos.

A principal novidade, claro, é que Sam Wilson (Anthony Mackie) assume o papel deixado por Stevie Rogers no último longa da franquia. Entretanto, além disso, o general Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, inicialmente interpretado por William Hurt, ganha um novo rosto: o de Harrison Ford.

Assista ao trailer:

Tim Blake Nelson (como o vilão O Líder) e Liv Tyler (Betty Ross) também fazem parte do elenco. Até agora, 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' tem estreia marcada para 14 de fevereiro de 2025.

Detalhes do trailer

É importante adiante que o trailer mostra nova fase e, consequentemente, apresenta mudanças. O general, por exemplo, agora é presidente dos Estados Unidos, enquanto o herói também tem novos ideais.

O novo traje do novo capitão e a presença do novo Falcão são alguns dos detalhes vistos nas primeiras imagens do filme. Além disso, o Hulk Vermelho, que é o próprio Thunderbolt Ross nos quadrinhos, também deixou os fãs eufóricos nas redes sociais.

Kevin Feige, inclusive, já havia elogiado Harrison Ford como o Hulk Vermelho. "É inacreditável que possamos conhecê-lo e conversar com ele e que ele esteja abraçando esse papel. Ele é incansável com a quantidade de trabalho que faz", garantiu.

Entre os fãs, o sucesso já foi imediato. "Isso aqui é hype", garantiu um. "Gostei! Se seguir o tom de Soldado Invernal, vai ser bom!", disse outro. Até então, a Marvel não esclareceu que outros rostos do antigo MCU poderão ser vistos nas próximas produções do estúdio.