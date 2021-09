Teatro da Praia encerrará atividades no imóvel da rua José Avelino

Quatro meses após o telhado do Teatro da Praia ruir, o diretor Carri Costa anuncia que o equipamento cultural deixará de funcionar no imóvel que ocupou por quase 30 anos na Praia de Iracema. A decisão está vinculada ao encerramento do contrato com os proprietários do galpão que, desde fevereiro de 2020, já vinham demonstrando a intenção de venda do espaço localizado na rua José Avelino, 662.

Em vídeo publicado na noite de segunda-feira (27), Carri agradeceu a todos que colaboraram com a vaquinha virtual que visa a reconstrução do telhado e pediu autorização para redirecionar o valor arrecadado até agora (R$14 mil) para um novo local, ainda a ser alugado.

Carri Costa Diretor do Teatro da Praia “Nesses meses, a gente brigou muito com os proprietários. Como foi estrutural esse problema, a família teria que ajudar a reconstruir, mas nosso contrato não será renovado, e a gente reconstruir o Teatro da Praia para voltar o imóvel para eles não é justo”, explica.

Carri disse ainda que participou de várias reuniões no último mês, inclusive com a presença de advogados, mas, sem sucesso nas negociações, teve de ceder a essa medida.

Carri Costa “Infelizmente, a gente vai abrir mão de permanecer nesse local. A gente resistiu o que deu, brigou o que deu, mas se não dá pra ficar lá, vamos pra outro canto, vamos reconstruir em outro canto”, sinaliza o diretor teatral.

Ainda sem novo endereço, Carri projeta alugar o novo espaço na Praia de Iracema. “Não sei onde, mas vou saber. Assim que eu descobrir o local, vou passar para vocês. Isso é uma coisa ruim? A gente joga pra cima. Os deuses do teatro sabem o que fazem”, confia.

Legenda: Carri Costa administra o Teatro da Praia há 28 anos na Praia de Iracema Foto: Fabiane de Paula

Parceria com as secretarias de Cultura

No mesmo vídeo, Carri adiantou que tem uma reunião marcada com o secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, na próxima quarta-feira (29). Em pauta, a continuidade do equipamento que ele defende pertencer à Capital.

Carri Costa Diretor do Teatro da Praia “O Teatro da Praia é para a cidade. Não é o teatro do Carri, é da cidade, sempre ali abertinho, com tudo que a gente puder fazer, com todo afeto e amor que ele representa, essa emoção que faz com que ele seja tão teimoso, resistente, forte”, afirma.

Além disso, o diretor compartilhou que o secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, intermediou um contato com o Governador do Estado, Camilo Santana.

“Ele me disse que o governador assinou uma ajuda ao Teatro da Praia, um recurso do Estado que vai entrar para o Teatro, destinado à reconstruí-lo. Vai passar na Assembleia para ser votado, mas vamos prestar conta de tudo”, assegura Carri, confiante na gestão.

Em outubro, o diretor deve anunciar também uma temporada da peça Tita & Nic, além de permanecer com a vaquinha virtual, agora pela reconstrução do zero do equipamento cultural.

Serviço

As doações para o Teatro da Praia podem ser feitas no Pix CNPJ 05.461.443/0001-01 ou por meio da vakinha virtual.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?