Ressaca do Réveillon: bandas Transacionais e Alfazemas se apresentam no calçadão da Beira-Mar

Para abrir a temporada de Férias em Fortaleza, acontece nesta segunda-feira (1º), o primeiro projeto Pôr do Sol. A edição será em ritmo carnavalesco e contará com as bandas Transacionais e Alfazemas.

O evento inicia a partir das 17h, no calçadão da Beira-Mar, ao lado do espigão do Náutico. O projeto Pôr do Sol acontece todos os domingos, contudo, esta edição, em razão ao réveillon, acontecerá na segunda, gratuitamente.

Veja também

A ressaca do réveillon ocorre após os três dias de festas que iniciaram nesta sexta-feira (29). Você pode conferir a programação completa neste link.

Os Alfazemas

Fundada em 2010, a banda Os Alfazemas ficou conhecida em Fortaleza por seus shows cheios de irreverência, intensidade e alegria, mas principalmente pela releitura de clássicos da música brega e da música romântica. Após um período de afastamento dos palcos, a banda retorna buscando levar dois dedos de alegria para o juízo da moçada e se prepara para se jogar no Carnaval de 2024.

Os Transacionais

Musica retrô brasileira com sotaque cearense, Os Transacionais surgem com uma proposta de reverenciar a memória musical do Brasil, através de um trabalho sério de pesquisa e experimentação. Um apanhado dentre variados estilos, ritmos e temáticas provenientes das mais diversas regiões do país. A banda foi fundada em 2007.