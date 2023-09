Primavera dos Museus: veja programação dos equipamentos culturais do Ceará em celebração à data

Ação anual que marca o início da nova estação, a Primavera dos Museus realiza intensa programação no Ceará. Tudo ocorre de 18 a 24 de setembro nos diferentes equipamentos da Secretaria Estadual da Cultura (Secult-CE) e da Rede Pública de Equipamentos Culturais (Rece).

Assuntos relacionados

Em formato híbrido e presencial, o evento buscará criar espaços de reflexão e diálogo sobre assuntos relevantes da sociedade contemporânea. Não à toa, o tema central deste ano, “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”.

A abertura, na segunda-feira (18), acontece pelo canal do YouTube da Secult-CE. Na sequência, das 18h às 19h, ocorrerá a Live “Memória da Terra: Patrimônio Ancestral dos Povos Indígenas do Ceará”, com a participação de Antônia Kanindé e João Paulo Vieira, organizada pelo Museu da Cultura Cearense (MCC), do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), no YouTube do Centro Dragão do Mar.

Patrimônio, memória, cultura

O segundo dia, por sua vez, contará com ações presenciais do Sobrado Dr. José Lourenço e na Pinacoteca do Ceará. Das 9h às 11h, escolas públicas estaduais de Fortaleza e Região Metropolitana participarão de uma visita mediada, destacando a cartografia afetiva comunitária.

A atividade tem por objetivo trabalhar os conceitos de patrimônio, memória, cultura, identidade e cidadania para refletir sobre o entorno escolar. Já à tarde, das 14h às 17h, na Pinacoteca Estadual do Ceará ocorrerá o curso Indígenas, quilombolas e pessoas LGBTQIAPN+: direito à história, direito à vida, com Leandro Bulhões.

Legenda: No Centro da cidade, o Sobrado Dr. José Lourenço também será ativado durante a programação Foto: Fabiane de Paula

A programação da terça-feira (19) ocorre também de forma híbrida, das 9h às 17h, com a transmissão do webinário “Construindo Memórias LGBTQIAPN+ Indígenas e Quilombolas nos Museus: Desafios e Possibilidades”, pelo Museu da Imagem e do Som, e das 18h às 19h, virtual, com a live “Pessoas surdas e surdes LGBTQIAP+: memórias e enfrentamentos”, organizada pelo MCC, no Youtube do Centro Dragão do Mar.

Os convidados compartilharão experiências, trajetórias e enfrentamentos no contexto social e profissional. No mês da visibilidade surda, popularmente conhecido como Setembro Azul, a atividade faz alusão às conquistas e lutas da comunidade surda brasileira.

Tudo segue até domingo (24), com exposições, visitas mediadas, webinário, cursos, debates e apresentações. A programação completa está disponível na página da SECULT/CE, dos institutos @institutodragaodomar e @institutomiranteceara e nas redes sociais dos equipamentos que integram a Rece.



Serviço

Primavera dos Museus 2023

De 18 a 24 de setembro nos diferentes equipamentos da Secretaria Estadual da Cultura e da Rede Pública de Equipamentos Culturais

Veja a programação completa

Dia 18 de setembro

Abertura da 17ª Primavera dos Museus

14h -15h. Virtual. Canal Youtube Secult

Live “Memória da Terra: Patrimônio Ancestral dos Povos Indígenas do Ceará” com Antônia Kanindé e João Paulo Vieira

Youtube do Centro Dragão do Mar

Museu da Cultura Cearense (MCC) – CDMAC

18h -19h. Virtual. Canal Youtube Dragão do Mar

Dia 19 de setembro

Visita mediada – Cartografia afetiva comunitária

Ação do Sobrado Dr. José Lourenço

09h – 11h. Local: Escolas públicas estaduais de Fortaleza e Região Metropolitana.

Curso Indígenas, quilombolas e pessoas LGBTQIAPN+: direito à história, direito à vida, com Leandro Bulhões

14h às 17h. Local: Pinacoteca do Ceará

Webinário “Construindo Memórias LGBTQIAPN+ Indígenas e Quilombolas nos Museus: Desafios e Possibilidades”

Ação do Museu da Imagem e do Som (MIS)

9h – 17h. Virtual

Live “Pessoas surdas e surdes LGBTQIAP+: memórias e enfrentamentos” no Youtube do Centro Dragão do Mar

Museu da Cultura Cearense (MCC) – CDMAC. 18h -19h. Virtual

Dia 20 de setembro

Visitas mediadas à Mostra Moura Brasil, com agendamento disponível para grupos

Ação Sobrado Dr. José Lourenço no SESC PANORAMA – Referência: atrás da Estação das Artes – Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 203 – Moura Brasil, Fortaleza – CE

09h – 11h. Presencial

Roda de conversa: Memórias de pessoas LGBTQIAP+ e os espaços de memória

Arquivo Público do Estado do Ceará

14h -16h. Virtual

Curso Indígenas, quilombolas e pessoas LGBTQIAPN+: direito à história, direito à vida, com Leandro Bulhões

Pinacoteca do Ceará

14h às 17h. Presencial

Complexo Estação das Artes

Visitas mediadas para os técnicos das Secretarias de Estado da Diversidade e da Igualdade Racial do Ceará.

14h – 15h. Presencial

Roda de conversa intitulada “O museu que queremos!”. O evento será realizado em parceria com Associação Caravana Cultural durante a “Quarta d’Iansã”

Ação do Museu do Ceará no Anexo Bode Ioiô

18h -19h30

Dia 21 de setembro

Visita mediada – “Cartografia afetiva comunitária”

Sobrado Dr. José Lourenço

9h – 11h. Escolas públicas estaduais de Fortaleza e Região Metropolitana. Presencial

Visita mediada para lideranças de ONGs que atuam em ações contra a LGBTfobia

Complexo Estação das Artes

14h – 15h. Presencial

Curso Indígenas, quilombolas e pessoas LGBTQIAPN+: direito à história, direito à vida, com Leandro Bulhões

Pinacoteca do Ceará

14h às 17h. Presencial

Ação Educativa Percursos Entrelaçados: Criar, Colaborar. Com Andrea Dalveroni e Renata Damasceno. Acessível em Libras

Pinacoteca do Ceará

16h às 17h. Presencial

Curso - Módulo 1 - “Das ruas ao papel: construção de pop-ups a partir do patrimônio arquitetônico do Centro de Fortaleza”

Curso em 2 módulos, abordando patrimônio e memória a partir de técnicas de pop-up

Sobrado Dr. José Lourenço

13h – 17h. Presencial. As inscrições estarão disponíveis na página do Instagram @sobrado154, com informações sobre locais e horários.

Brotar Cinema Anacé – Exibição de Curtas + Roda de Conversa com os Realizadores

Museu da Imagem e do Som (MIS)

14h – 16h. Presencial

Roda de conversa – Quilombo Mearim: Processo de Certificação pela Fundação Cultural Palmares

Casa de Antônio Conselheiro

19h – 21h. Presencial

Dia 22 de setembro

Visitas mediadas à Mostra Moura Brasil, com agendamento disponível para grupos

Ação do Sobrado Dr. José Lourenço no SESC PANORAMA – Referência: atrás da Estação das Artes – Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 203 – Moura Brasil,

09h – 11h. Presencial

Curso - Módulo 1 - “Das ruas ao papel: construção de pop-ups a partir do patrimônio arquitetônico do Centro de Fortaleza”. Curso em 2 módulos, abordando patrimônio e memória a partir de técnicas de pop-up

Ação do Sobrado Dr. José Lourenço

13h – 17h. Presencial. Inscrições estarão na página do Instagram @sobrado154, com informações sobre locais e horários.

Curso Indígenas, quilombolas e pessoas LGBTQIAPN+: direito à história, direito à vida, com Leandro Bulhões

Pinacoteca do Ceará

14h – 17h. Presencial. Inscrições abertas de 14 a 17 de setembro via formulário eletrônico, disponível nas redes sociais e no site da Pinacoteca.

Percursos Entrelaçados e Ateliê – Artesanias de Si. Com Gi Monteiro, Janaína Bento e Wallison Azevedo. Acessível em Libras

Pinacoteca do Ceará

16h às 18h. Presencial

Homenagem a Benício Pitaguary. - Exibição do filme “Benício, memória encantada na pele do universo”, do Coletivo Tamain e Rosa Pitaguary

Roda de conversa com Iago Barreto, Rosa Pitaguary e Baía Pitaguary

Toré na Praça da Estação

Pinacoteca do Ceará – Praça da Estação

17h às 20h. Presencial

Fala Aberta: Arte educação, Museus e Acessibilidade

Museu da Imagem e do Som (MIS)

18h30 – 20h. Presencial

Abertura da Exposição “Dança de resistência no quilombo Sítio Veiga”.A exposição homenageia a dança de São Gonçalo realizada pelo Quilombo do Sítio Veiga

Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo. 18h30. Presencial

Dia 23 de setembro

Curso - Módulo 1 - “Das ruas ao papel: construção de pop-ups a partir do patrimônio arquitetônico do Centro de Fortaleza”

Curso em 2 módulos, abordando patrimônio e memória a partir de técnicas de pop-up.

Ação do Sobrado Dr. José Lourenço no SESC PANORAMA – Referência: atrás da Estação das Artes – Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 203 – Moura Brasil, Fortaleza – CE,

09h – 12h. Presencial

Curso Patrimônio cultural, Museus e Educação Decolonial: curso livre de iniciação artística, cultural e técnica no Hub Cultural Porto Dragao – Sala 8

Museu da Cultura Cearense (MCC) – CDMAC

14h – 17h. Presencial

Seminário: Povos Indígenas demarcando sua resistência, retomando as políticas públicas

Museu da Imagem e do Som (MIS)

13h – 18h. Presencial

I Festival de Música Indígena do Ceará – Expressão da luta e da ancestralidade

Museu da Imagem e do Som (MIS)

18h – 19h30. Presencial

Dia 24 de setembro

Ateliê para Bebês: CODAs e Bebês Surdos. Com Cris Soares, Weverson Martins e Beatriz Gurgel. Acessível em Libras

Pinacoteca do Ceará. 10h às 11h. Presencial

Bonitinho pra Chover na Floresta do Chico. Com Érica Xita e Liza Maria

Pinacoteca do Ceará

11h às 12h. Presencial

Visita guiada na exposição “Terra de Gigantes” com o curador Daniel Lima

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) – CDMAC

14h às 16h. Presencial

Roda de conversa “O papel das mulheres negras e indígenas na construção das políticas públicas de memória e no fortalecimento da democracia”

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) – CDMAC.

16h às 17h. Presencial

Uma História no Museu – Seres de Chico. Com Bárbara Abril, Mateus Araujo e Amanda Oliveira. Acessível em Libras

Pinacoteca do Ceará

15h às 17h. Presencial