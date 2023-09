Memorial Edson Queiroz terá música ao vivo gratuita na noite desta sexta-feira (15)

O Instituto Myra Eliane, entidade sem fins lucrativos com foco na promoção da educação e cultura, realiza a Sexta Musical, evento com música ao vivo aberto ao público e gratuito, nesta sexta-feira (15).

O evento acontece a partir das 19h, no Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural da instituição localizado em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza.

Assuntos relacionados

O ritmo da noite será Bossa Nova, com a apresentação da atração musical "Dois Violões e Uma Saudade". A “saudade” é a voz do trio, Alvino Neto, guardião do Memorial Edson Queiroz, que é acompanhado pelos instrumentistas Amadeu Esteves e Luiz Carlos Belizário. O repertório conta com grandes composições e o público pode pedir músicas durante o show.

Música brasileira

A Sexta Musical acontece uma vez por mês, sempre na terceira sexta-feira, às 19h, e tem como objetivo levar ao público o melhor da música brasileira, relembrando sucessos marcantes.

Serviço

Sexta Musical

Data: 15 de setembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Memorial Edson Queiroz - Rua Crispin Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel (CE)

Atração musical: "Dois Violões e Uma Saudade"