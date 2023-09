Karim Aïnouz estreia dois filmes no Cinema do Dragão do Mar com debate aberto ao público

Um dos mais importantes diretores da atualidade, o cearense Karim Aïnouz estreará dois filmes, de forma simultânea, no Cinema do Dragão do Mar. As exibições, em clima de pré-estreia, acontecerão neste domingo (17), às 17 e às 19h, nas salas 1 e 2.

Assuntos relacionados

Os trabalhos são "Nardjes A." e "Marinheiro das Montanhas". Após a segunda exibição, haverá um debate com o diretor na sala 2. A boa surpresa é que é possível assistir aos dois títulos pagando um único ingresso, bastando apresentar no guichê físico o comprovante de compra da primeira sessão para receber a cortesia da sessão seguinte.

"Nardjes A.", com estreia mundial no Festival de Berlim, é ambientado na primavera de 2019 durante a primeira viagem de Karim à Argélia. Nessa travessia, ele registra os protestos contra o quinto mandato do presidente Bouteflika.

Legenda: "Nardjes A." acompanha um único dia na vida de uma garota, quando se prepara para uma grande manifestação Foto: Divulgação

O realizador escolhe como protagonista Nardjès A., jovem ativista de uma família com histórico de protestos políticos. A câmera acompanha um único dia na vida da garota, quando se prepara para uma grande manifestação.

Sobre as próprias raízes

Por sua vez, "Marinheiro das Montanhas" é um diário de viagem filmado também na primeira ida de Karim à Argélia, país em que o pai do cineasta nasceu.

Entre registros da viagem, filmagens caseiras, fotografias de família, arquivos históricos e trechos de super-8, o longa opera uma costura fina entre a história de amor dos pais do diretor, a Guerra de Independência Argelina, memórias de infância e os contrastes entre Cabília (região montanhosa no norte da Argelia) e Fortaleza, cidade natal de Karim e de sua mãe, Iracema.

Passado, presente e futuro, assim, se entrelaçam em uma singular travessia. Após aplaudida estreia no Festival de Cannes, o documentário encerrou o 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, com exibição hors concours.



Serviço

Exibições dos filmes de Karim Aïnouz

Neste domingo (17), às 17h e às 19h, no Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: é possível assistir aos dois títulos pagando um único ingresso (R$ 8,00 a meia e R$ 16,00 à venda no site da Ingresso.Com e na bilheteria do Cinema), bastando apresentar no guichê físico o comprovante de compra da primeira sessão para receber a cortesia da sessão seguinte