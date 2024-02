Pré-Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, sábado (03)

Não vai faltar animação para quem estiver em Fortaleza neste último sábado de Pré-Carnaval (03). Entre blocos, festas e shows, a Capital terá mais de 20 opções de folia, gratuitas e pagas.

Alguns dos destaques gratuitos são o Bloco Pra Quem Gosta é Bom, que se apresenta na Estação das Artes, no Centro, e a programação do Aterrinho da Praia de Iracema, que conta com dj set de Ada Porã, Lidia Maria e o Bloco do Prazer, Silva e o bloco Camaleões do Vila.

Entre os eventos pagos, há opções como o Carnaval da Saudade - Balancê Gal Costa, no Clube Náutico, o Tem Carná, no JamRock, e apresentação do Bloco Mambembe no Valentina Club.

Confira a programação completa abaixo: