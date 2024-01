Pré-Carnaval Fortaleza 2024: qual a programação de hoje, domingo (21)

Neste segundo domingo de pré-carnaval (21), a capital cearense conta com opções para todos os gostos e idades. Pela manhã, blocos carnavalescos infantis fazem a festa dos pequenos no Passeio Público, no Centro, e na Casa José de Alencar, na Messejana. Durante todo o dia, em diversos bairros da Cidade, há também blocos, shows e apresentação de baterias, entre outros.

Alguns dos destaques deste domingo são o baile do bloco Pra Quem Gosta é Bom, na Praça dos Correios, e o pré-carnaval do shopping RioMar Fortaleza, que terá apresentação do Baqueta Clube de Ritmistas S/A.

Confira a seguir a programação completa do Ciclo Carnavalesco 2024: