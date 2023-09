Pinacoteca do Ceará promove seminário sobre obras de Chico da Silva e da Escola do Pirambu

A Pinacoteca do Ceará realiza, entre a próxima sexta-feira (29) e domingo (1º), o Seminário Chico da Silva e a Escola do Pirambu. A atividade faz parte da programação educativa da exposição homônima, realizada em parceria com a Pinacoteca de São Paulo, que está em cartaz no museu até 29 de outubro.

O evento tem como intuito abordar a obra de Chico da Silva e dos demais artistas da Escola do Pirambu, movimento artístico iniciado por ele nos anos 60, a partir de uma perspectiva decolonial e contemporânea. Nos três dias de programação, serão realizadas mesas de conversa, exibição de um documentário sobre o tema e uma visita guiada.

A visita ocorre nesta sexta-feira (29), às 16h30, e conta com a presença dos curadores da exposição, Flávia Muluc e Thierry Freitas, e do diretor da Pinacoteca, Rian Fontenele. Já nas rodas de conversa, serão debatidos o processo criativo e a trajetória artística do artista, além da importância da arte coletiva.

A primeira mesa, também na sexta, tem como tema “Modos de fazer: invenções, performances e autorias na obra de Chico da Silva e Escola do Pirambu”, e terá a participação de Garcia, pintor da Escola do Pirambu, do artista e restaurador Gilberto Brito e da professora e pesquisadora Gerciane Oliveira. O debate será mediado por Thierry Freitas.

Legenda: Chico da Silva Foto: Acervo Arquivístico do MAUC/UFC

No sábado (30), o debate começa com o tema “Chico da Silva e a Escola do Pirambu: trajetórias, encontros e desencontros”, e será feito pelo artista, historiador e crítico de arte Roberto Galvão, pela documentarista e professora Adriana Botelho e pela curadora Flávia Muluc. A mediação será de Carlos Macedo, assessor de acervo da Pinacoteca do Ceará.

A mesa de encerramento, também no sábado, traz um questionamento: “O que podemos aprender com Chico da Silva e a Escola do Pirambu?”. O momento contará com o escultor, gravador, desenhista, ilustrador e pintor Hélio Rôla, a gerente artística da Pinacoteca do Ceará, Carolina Vieira, e José Maria Tabosa, do CPDOC - Centro Popular de Documentação do Pirambu, com mediação de Flávia Muluc.

Confira a programação completa

Sexta-feira (29/09)

16h30 - Visita mediada à exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, com Flávia Muluc, Thierry Freitas e Rian Fontenele

18h - Mesa 1: “Modos de fazer: invenções, performances e autorias na obra de Chico da Silva e Escola do Pirambu”, com Garcia, Gilberto Britto e Gerciane Oliveira. Mediação de Thierry Freitas

Sábado (30/09)

15h - Mesa 2: “Chico da Silva e a Escola do Pirambu: trajetórias, encontros e desencontros”, com Roberto Galvão, Adriana Botelho e Flávia Muluc. Mediação de Carlos Macedo

17h - Mesa 3: “O que podemos aprender com Chico da Silva e a Escola do Pirambu?”, com Hélio Rôla, Carolina Vieira e José Maria Tabosa. Mediação de Flávia Muluc

Domingo (01/10)

Exibição do documentário "Chico da Silva e o ateliê de Pirambu" (Pinacoteca de São Paulo)

Sessão 1: 11h | Sessão 2: 15h

Serviço

Seminário Chico da Silva e a Escola do Pirambu

Quando: De 29 de setembro a 1° de outubro

Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n, Centro)

Acessível em Libras

Com transmissão pelo YouTube da Pinacoteca do Ceará

Gratuito